El Real Madrid prepara una oferta por Rodri que no gustará nada a Vinícius

El Real Madrid ya planifica el próximo mercado de fichajes y Rodri Hernández aparece como prioridad. En el Santiago Bernabéu estudian una ofensiva que puede agitar el vestuario.

Rodri, objetivo estratégico para el nuevo proyecto

En los despachos de Valdebebas ya se trabaja con la vista puesta en el mercado estival. El Real Madrid considera que ha llegado el momento de dar un golpe sobre la mesa en el centro del campo, y el nombre señalado en rojo es Rodri Hernández. El actual mediocentro del Manchester City, pieza clave en la Premier League y en la Champions League, es visto como el perfil ideal para liderar la medular blanca durante los próximos años.

A sus 29 años, el internacional español combina experiencia, jerarquía y una lectura táctica que encaja perfectamente en el modelo de juego madridista. En Chamartín creen que este verano puede ser la ventana adecuada para intentar su fichaje y facilitar su regreso a LaLiga.

No quiero a Rodri en el Real Madrid ni aunque el City nos pague https://t.co/ibvX1DCJm3 — KUROKI_TW ❄︎ (@KurokiTw) February 27, 2026

El Real Madrid entiende que necesita un organizador puro, un futbolista capaz de equilibrar al equipo en partidos grandes y asumir el mando en noches europeas. Aunque el centro del campo cuenta con talento joven como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga o Fede Valverde, la dirección deportiva valora incorporar una figura con liderazgo consolidado.

Las cifras de la operación y la estrategia blanca

El valor de mercado de Rodri ronda los 75 millones de euros, pero en el Real Madrid confían en que la operación pueda cerrarse en torno a los 50 millones. Argumentan dos factores clave: su situación contractual y el impacto reciente de su lesión, que podría moderar las exigencias económicas del Manchester City.

No se trataría de un simple sondeo. La entidad blanca prepara una oferta formal y estructurada para convencer tanto al club inglés como al propio futbolista. Florentino Pérez y la dirección deportiva consideran que la llegada de Rodri enviaría un mensaje contundente en el mercado de fichajes. Desde el entorno del jugador no se descarta un regreso a España si el proyecto deportivo resulta convincente. Liderar el centro del campo del Real Madrid en la recta final de su carrera sería un reto de enorme atractivo competitivo.

🚨🚨| BREAKING: Rodri is the midfielder Real Madrid want. ⚪️🇪🇸The deal is estimated to cost around €50m. [@Ramon_AlvarezMM] pic.twitter.com/Mz57O1Jk2W — The Football Connect (@TheFootballCon7) February 28, 2026

¿Y qué tiene que ver Vinícius en la ecuación?

La posible incorporación de Rodri no es solo una cuestión táctica. También tendría implicaciones internas. En el vestuario blanco conviven figuras de peso, y cada gran fichaje altera jerarquías y expectativas salariales.

Vinícius, uno de los referentes ofensivos del equipo y estrella de LaLiga, ha asumido un rol protagonista en el proyecto. La llegada de un jugador del perfil y salario de Rodri podría reconfigurar equilibrios dentro del grupo, tanto en lo deportivo como en lo económico.

No se trata de un conflicto abierto, pero sí de un movimiento que no pasaría desapercibido. El Real Madrid siempre ha gestionado con cuidado las dinámicas internas cuando incorpora galácticos. Y Rodri, por su trayectoria en el Manchester City y su peso en competiciones como la Champions League, encajaría en esa categoría.

El verano se presenta decisivo. Si las cifras se ajustan y el Manchester City considera que es el momento de negociar, el internacional español podría convertirse en el gran fichaje del mercado. En el Santiago Bernabéu ya lo contemplan como una prioridad estratégica.