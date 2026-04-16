El Real Madrid se cansa: le empujan a salir y nadie lo quiere en el vestuario

El Real Madrid vive un momento crítico tras su eliminación en la Champions League. La situación de Eduardo Camavinga se complica y su futuro apunta lejos del club.

Una temporada que deja heridas abiertas

El Real Madrid atraviesa uno de esos momentos que marcan un antes y un después. La eliminación en Champions League ha dejado tocado al vestuario y ha encendido todas las alarmas en la dirección deportiva. A esto se suma una situación complicada en LaLiga, donde el equipo ha perdido opciones reales de título.

En un club donde la exigencia es máxima, los errores se pagan caros. Y en este contexto, algunos nombres han quedado señalados. Uno de ellos es el de Eduardo Camavinga, que ha pasado de ser una de las grandes promesas del centro del campo a convertirse en uno de los focos de crítica tras el último gran tropiezo europeo.

La derrota fue especialmente dolorosa. El equipo tenía el partido controlado, con opciones claras de forzar la prórroga, pero una acción cambió el rumbo del encuentro. La expulsión del mediocampista francés dejó al equipo con diez jugadores y facilitó la remontada del rival. Desde ese momento, el ambiente en torno al jugador ha cambiado por completo.

Camavinga, señalado dentro y fuera del campo

Eduardo Camavinga ha visto cómo su situación dentro del Real Madrid se ha deteriorado rápidamente. No solo por ese error puntual, sino por una temporada marcada por la irregularidad y la falta de continuidad en su rendimiento.

El club esperaba mucho más de él. Tras varias campañas de adaptación, esta debía ser la de su consolidación definitiva. Sin embargo, el centrocampista no ha logrado dar ese paso adelante. Ni siquiera las bajas en su posición le han permitido asentarse como titular indiscutible.

En el vestuario, la percepción también ha cambiado. La presión, los resultados y la exigencia han provocado un desgaste evidente. Aunque sigue siendo respetado, su rol ha perdido peso y su figura ya no es intocable. Desde el cuerpo técnico, la confianza tampoco es la misma. Todo apunta a que no entra en los planes principales para la próxima temporada, lo que abre la puerta a una salida en el próximo mercado de fichajes.

El árbitro ni se acordaba que Camavinga ya tenía amarilla.



El robo es MAYÚSCULO, al REAL MADRID lo han echado injustamente de la Champions. pic.twitter.com/B9fELSqSLt — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 15, 2026

El Real Madrid abre la puerta y escucha ofertas

La decisión en el club parece clara. El Real Madrid está dispuesto a facilitar la salida de Camavinga si llega una oferta adecuada. La cifra que se maneja ronda los 40 millones de euros, una cantidad que permitiría recuperar parte de la inversión y liberar espacio en la plantilla.

El objetivo es iniciar una renovación en el centro del campo, apostando por perfiles más consolidados o con mayor regularidad en su rendimiento. La planificación deportiva ya está en marcha, y cada movimiento será clave para reconstruir el equipo.

En este escenario, equipos como el Paris Saint-Germain aparecen como posibles destinos. El club francés ya ha mostrado interés en el pasado y podría reactivar la operación para reforzar su plantilla con talento nacional.