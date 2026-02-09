El Real Madrid valora vender a Éder Militão para traer a un central top

El Real Madrid ya piensa en el mercado de fichajes antes de que se abra el verano. Una oferta importante por Éder Militão ha llegado al Santiago Bernabéu y obliga al club a replantear su hoja de ruta defensiva.

Militão, entre la confianza deportiva y el ruido del mercado

En Valdebebas nadie se precipita, pero tampoco se mira hacia otro lado. Éder Militão atraviesa un momento clave de su etapa en el Real Madrid. El central sigue siendo un futbolista valorado por el cuerpo técnico, aunque su nombre vuelve a aparecer con fuerza en el radar del mercado internacional.

El club blanco ha recibido una oferta formal de 40 millones de euros procedente del Manchester United, decidido a reforzar su defensa con un perfil contrastado y con experiencia en la élite. Militão encaja en ese perfil: potencia física, velocidad al cruce y bagaje en grandes competiciones como LaLiga y la Champions League.

En el Real Madrid no hay urgencia por vender. La dirección deportiva valora su rendimiento y su compromiso, pero también entiende que el fútbol moderno obliga a analizar cada escenario con frialdad. La propuesta inglesa no ha pasado desapercibida y ha abierto un debate interno: mantener a un defensor importante o aprovechar la oportunidad para dar un salto cualitativo en la zaga.

La propuesta del Manchester United y el análisis del Bernabéu

Los 40 millones puestos sobre la mesa no son una cifra menor. En un mercado donde los centrales de nivel top se pagan caro, el Real Madrid sabe que una operación así permitiría liberar masa salarial y, sobre todo, generar margen para una inversión estratégica. No se trata solo de vender, sino de reordenar la defensa pensando en el presente y el futuro.

Desde Inglaterra insisten en que el Manchester United busca un líder defensivo inmediato, alguien capaz de asumir galones desde el primer día. Militão, a sus 28 años, ofrece experiencia, madurez competitiva y conocimiento de la presión que supone jugar en un club grande. Son argumentos que pesan en Old Trafford… y también en Madrid.

Esta temporada, el brasileño ha disputado 13 partidos en LaLiga, aportando un gol y una asistencia, datos que reflejan su influencia más allá de lo puramente defensivo. Su polivalencia, su adaptación al sistema y su fiabilidad en noches grandes siguen siendo activos importantes. Pero el club también observa el contexto global: competencia en el eje de la zaga, planificación a medio plazo y la necesidad de seguir evolucionando.

Nico Schlotterbeck, el nombre que gana fuerza

Mientras se analiza la situación de Militão, el Real Madrid no se detiene. En la agenda blanca aparece con fuerza Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund y uno de los perfiles que más gustan en la secretaría técnica.

🚨 JUST IN: Real Madrid have Nico Schlotterbeck on the list of potential signings.



His contract ends in 2027, and Borussia Dortmund have started to consider him GONE.



He will be talked about in the coming weeks. @JorgeCPicon 🇩🇪 pic.twitter.com/Ba7jzmYMwq — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 9, 2026

Schlotterbeck encaja en la idea de un central moderno: salida limpia de balón, contundencia defensiva y capacidad para sostener una línea adelantada. Su contrato termina en 2027, y en Alemania empiezan a asumir que su continuidad no está garantizada. El Dortmund ya estudia escenarios ante un posible interés firme del club blanco.

La posible venta de Militão facilitaría una operación de este calibre. El Real Madrid no busca parches, sino un defensor que eleve el nivel competitivo y marque una nueva jerarquía atrás. En ese sentido, Schlotterbeck representa una apuesta de presente y futuro.