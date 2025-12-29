El Real Madrid ya tiene preparado al relevo de Éder Militão

Éder Militão ha sido uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en los últimos años. Sin embargo, las graves lesiones que ha sufrido el brasileño han afectado mucho su rendimiento y su disponibilidad en el terreno de juego, por lo que la dirección deportiva ya está trabajando en su relevo de cara a la próxima temporada, dudando del estado físico del que vuelva.

El central se está recuperando de una rotura del bíceps femoral y estará fuera de combate, al menos, hasta el próximo mes de marzo. Por eso, y teniendo en cuenta que esta lesión está relacionada con los dos graves problemas de rodilla que sufrió en las últimas dos temporadas, el Madrid quiere prepararse y fichar a un defensa que se ha puesto de moda por si Militão no vuelve al 100%.

El Madrid podría fichar a Jeremy Jacquet para sustituir a Militão

Se trata de Jeremy Jacquet, central del Stade Rennes de tan solo 20 años, que se ha convertido en uno de los defensas de moda en Europa. El francés llama la atención por su fortaleza física, su juego aéreo y su gran manejo de la pelota con los pies, lo que hace perfecto para el tipo de perfil que está buscando el conjunto blanco para reforzar su zaga para la próxima campaña.



La dirección deportiva lleva tiempo siguiendo los pasos del jugador y está dispuesto a lanzarse de manera definitiva a por él en los próximos meses. Su valor de mercado es de 20 millones de euros, una cantidad muy asequible para las arcas financieras del club, tratándose de un futbolista con mucha proyección de cara al futuro y que podría ser uno de los líderes del Madrid en defensa.

El club blanco duda del estado físico del brasileño y quiere reforzar la defensa

El Madrid tiene claro que necesitará refuerzos en la retaguardia, ya que la plantilla sufrirá cambios destacados en la zaga el próximo verano, con la salida de algunos jugadores, por lo que también deberá acudir al mercado y pasar por caja para intentar reforzar la defensa, ya sea con jugadores contrastados o jóvenes prometedores como Jeremy Jacquet.