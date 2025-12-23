El socio ideal de Huijsen deja plantado al Real Madrid

El Real Madrid no atraviesa su mejor momento en defensa. Las lesiones acumuladas en la zaga han obligado al club a replantear prioridades y a asumir que reforzarse atrás ya no es una opción a medio plazo, sino una urgencia inmediata. En este contexto, la idea era clara: rodear a un talento emergente como Dean Huijsen de un central experimentado que aportara jerarquía, fiabilidad y liderazgo desde el primer día.

Durante meses, ese perfil tenía nombre y apellido. Dayot Upamecano encajaba a la perfección en los planes del Madrid. Potente, rápido, con experiencia en grandes escenarios y en plena madurez futbolística. Además, su situación contractual hacía pensar en una oportunidad de mercado difícil de ignorar. Todo parecía alinearse… hasta que dejó de estarlo.

Upamecano se acerca al Bayern y rompe el plan blanco

Desde Alemania informan que Upamecano está mucho más cerca de renovar con el Bayern de Múnich de lo que se pensaba hace apenas unas semanas. El central francés, de 27 años, finaliza contrato al término de la temporada, pero las negociaciones con el club bávaro han avanzado de forma significativa.

🚨 NEW: Dayot Upamecano (linked to Real Madrid) is close to renewing his Bayern contract.



— @Santi_J_FM pic.twitter.com/xL5EOZseOa — Madrid Universal (@MadridUniversal) December 23, 2025

Según distintas informaciones, ya existirían acuerdos iniciales en aspectos clave como el salario, la prima por firma y los incentivos por rendimiento. El Bayern quiere blindar a uno de los defensas más sólidos de la Bundesliga y le ofrece un contrato hasta 2028. El único punto de fricción sigue siendo la cláusula de rescisión: Upamecano desea que sea efectiva desde el primer año, mientras que el club alemán prefiere retrasarla al segundo.

Pese a ese detalle pendiente, el escenario es claro. El Bayern lleva ventaja y el futbolista parece inclinarse por la continuidad. Para el Real Madrid, esto supone un plantón inesperado en una operación que se veía muy bien encaminada. El socio ideal de Huijsen no llegará… al menos por ahora.

El Real Madrid activa alternativas en defensa

En Valdebebas asumen el golpe con pragmatismo. El club ya trabaja en planes de contingencia y no quiere repetir errores del pasado en una línea tan sensible. El nombre que más fuerza ha ganado es el de Marc Guéhi, central del Crystal Palace y habitual en la selección inglesa.

Guéhi no tiene el mismo cartel mediático que Upamecano, pero ofrece regularidad, liderazgo y fiabilidad, tres virtudes muy valoradas en el cuerpo técnico. Su perfil encaja con la estrategia actual del club: fichajes sólidos, con recorrido y capacidad de adaptación inmediata.

El plan A se ha caído. El mercado vuelve a recordar al Madrid que nada es seguro hasta que se firma. Pero si algo ha demostrado el club en los últimos años es su capacidad para reaccionar sin ruido. Huijsen seguirá creciendo… y su acompañante llegará, aunque no sea el que estaba marcado en rojo.