El talento que llegó al Madrid para ser mejor que Pedri y ahora hace las maletas

El nombre de Franco Mastantuono llegó al Real Madrid rodeado de expectativas. Comparado incluso con Pedri, su situación ahora es muy distinta.

De promesa ilusionante a una temporada con dudas

Cuando Franco Mastantuono aterrizó en el Real Madrid, lo hizo con el cartel de gran talento generacional. Su calidad técnica, visión de juego y personalidad le colocaban como uno de los nombres a seguir en el fútbol europeo. Muchos lo veían como un futbolista capaz de marcar diferencias y, en algunos casos, incluso se atrevían a compararlo con Pedri.

Sin embargo, el salto a la élite no siempre es sencillo. La adaptación al fútbol europeo, y especialmente a un club como el Real Madrid, exige tiempo, constancia y oportunidades. Y ahí es donde el joven argentino no ha terminado de encontrar su sitio.

En LaLiga, su participación ha sido limitada. La fuerte competencia en el centro del campo y la exigencia del equipo han reducido sus minutos, impidiéndole mostrar su mejor versión con regularidad. El talento sigue ahí, pero no ha tenido continuidad suficiente para explotar.

En el club eran conscientes de que su crecimiento podía ser progresivo, pero lo cierto es que el impacto inmediato que se esperaba no ha llegado. Esto ha abierto el debate sobre cuál es el mejor camino para su desarrollo.

La opción de salir para crecer

Ante esta situación, el Real Madrid ya ha tomado una decisión que empieza a ganar fuerza: buscar una cesión para el futbolista. El objetivo es claro, que Mastantuono tenga minutos, confianza y continuidad en un entorno menos exigente que le permita evolucionar.

En este contexto, el Olympique de Lyon aparece como uno de los destinos más probables. El club francés ha mostrado un interés firme y considera que el jugador puede encajar perfectamente en su proyecto.

La Ligue 1 se presenta como un escenario ideal para su crecimiento. Una competición competitiva, pero con un contexto que puede favorecer su adaptación y darle el protagonismo que necesita.

El Real Madrid, por su parte, no quiere perder el control sobre el jugador. La idea es una cesión sin opción de compra, manteniendo así su apuesta a largo plazo. En el club siguen confiando en su potencial y creen que este paso puede ser clave para su evolución.

🚨 BREAKING: Real Madrid are seriously considering letting Franco Mastantuono go – as happened with Endrick.



No one at the club doubts Mastantuono's talent, but the idea that he needs an intermediate step is beginning to take shape.



The decision will be his: stay and fight for… pic.twitter.com/vvLeQ6jwm2 — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 22, 2026

Un paso atrás para avanzar en su carrera

En el fútbol moderno, no todos los caminos son lineales. Muchos grandes jugadores han necesitado salir de sus clubes para crecer y volver más preparados. Ese podría ser el caso de Franco Mastantuono.

La presión de llegar al Real Madrid siendo comparado con figuras como Pedri no es menor. Y en ocasiones, ese contexto puede jugar en contra del desarrollo natural de un futbolista joven. Por eso, esta posible salida no debe interpretarse como un fracaso, sino como una oportunidad. Una etapa para aprender, competir y recuperar sensaciones. El talento sigue intacto, y el club confía en que pueda explotar en el momento adecuado.

Ahora, el balón está en su tejado. Su rendimiento en el próximo destino marcará el rumbo de su carrera y determinará si puede regresar al Real Madrid con un papel más importante.