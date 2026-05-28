Enrique Riquelme prepara una auténtica revolución en el Real Madrid si gana las elecciones

El Real Madrid podría vivir uno de los cambios más importantes de los últimos años. Después de mucho tiempo sin una oposición fuerte dentro del club, Enrique Riquelme apareció dispuesto a competir directamente con Florentino Pérez por la presidencia blanca. Y lo ha hecho con un discurso muy claro: quiere cambiar muchas cosas dentro del Madrid y construir un nuevo proyecto capaz de volver a dominar Europa durante muchos años. Sus últimas declaraciones ya han provocado muchísimo ruido entre los aficionados madridistas.

Riquelme promete fichajes y cambios importantes desde el primer día

El empresario alicantino quiere presentarse como una alternativa real al modelo actual del club y sabe perfectamente que en el Madrid no basta solo con hablar de gestión o de economía. El socio quiere ilusión deportiva, quiere nombres importantes yquiere sentir que el equipo puede seguir siendo el mejor del mundo.

Por eso Riquelme ya empezó a lanzar promesas muy potentes durante la campaña. Asegura que tiene prácticamente cerrados dos grandes fichajes internacionales y además dejó una pista que disparó todo tipo de especulaciones. Uno de esos futbolistas sería un jugador de la selección española que disputará el Mundial. Muchos aficionados rápidamente empezaron a pensar en Rodri. Aunque Riquelme evitó confirmar nombres directamente. Lo que sí dejó claro es que quiere construir un proyecto galáctico desde el primer día.

El gran cambio también estaría en el banquillo

Pero el plan de Riquelme no se queda solo en los fichajes. También quiere transformar completamente la estructura deportiva del club y ahí aparece uno de los nombres que más debate está generando: Cesc Fàbregas. Según varias informaciones, el actual entrenador del Como sería el elegido para liderar el nuevo proyecto del Real Madrid si Riquelme gana las elecciones.

💥 Enrique Riquelme, en @abc_es



⭐️⭐️ "Hay dos grandes estrellas internacionales fichadas"



🧐 "Estamos trabajando también en la parte del entrenador"



⏳🗣️ ¿Anunciarlo durante estas 2 semanas? "Probablemente sí"



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/RECyxvD1sT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 25, 2026

Una apuesta arriesgada, pero también muy llamativa. Porque Cesc representa una idea de fútbol moderna, ofensiva y muy diferente a otros perfiles tradicionales. Además, su crecimiento como entrenador en Italia llamó muchísimo la atención en Europa durante los últimos meses. Riquelme cree que puede convertirse en uno de los grandes técnicos del futuro yquiere adelantarse antes de que otros grandes clubes entren en la pelea por él. Eso sí, su pasado en el FC Barcelona también generaría muchísimo debate dentro del madridismo.

El madridismo vive unas elecciones muy diferentes a las habituales

Durante muchos años parecía imposible imaginar una oposición fuerte contra Florentino Pérez. Especialmente después de todos los títulos conquistados y de la transformación del Santiago Bernabéu, pero ahora la situación cambió un poco y Riquelme quiere aprovechar ese contexto para presentarse como la figura de una nueva generación. Más cercana al socio, más moderna y con una idea distinta de cómo debe construirse el futuro del club. Por eso insiste tanto en hablar de cambios importantes para devolver la ilusión deportiva.

Ahora mismo Florentino sigue siendo claramente el favorito por estructura, experiencia y poder dentro del club, pero Riquelme ya consiguió algo muy importante: colocar su proyecto en el centro de la conversación madridista. Eso hace que estas elecciones se vivan de una manera completamente distinta a otros años. Especialmente porque ahora aparecen nombres importantes, posibles fichajes y hasta un entrenador bomba que podrían cambiar muchas cosas dentro del Real Madrid. La gran pregunta es si todo eso será suficiente para convencer al socio, pero lo que está claro es que Enrique Riquelme quiere llegar lo más lejos posible.