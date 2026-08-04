Era la oveja negra del Real Madrid, ahora Mourinho lo convierte en imprescindible

El Real Madrid ha comenzado una nueva etapa con José Mourinho al frente del banquillo y el técnico portugués ha llegado con una idea muy clara: devolver al equipo a lo más alto del fútbol europeo. Desde su llegada, el entrenador trabaja para construir un bloque sólido, competitivo y capaz de pelear por todos los títulos. Pero, además de los fichajes, también quiere recuperar la mejor versión de varios jugadores que no terminaron de rendir la temporada pasada.

En Valdebebas se respira un ambiente diferente. Mourinho ha elevado la intensidad de los entrenamientos y ha dejado claro que todos los futbolistas parten desde el mismo punto. Nadie tiene el puesto asegurado, pero tampoco nadie está descartado si demuestra sobre el césped que merece una oportunidad.

Uno de los casos que más llama la atención es el de un jugador que hace apenas unos meses estaba en el centro de las críticas. Su rendimiento generó muchas dudas y llegó a cuestionarse si realmente tenía nivel para triunfar en el Santiago Bernabéu. Ahora, sin embargo, el escenario ha cambiado por completo.

Mourinho recupera la mejor versión de Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold afronta esta temporada con una motivación completamente distinta. El internacional inglés no cumplió las expectativas durante su primer año en el Real Madrid y las lesiones, unidas a un rendimiento muy irregular, le impidieron mostrar el nivel que le convirtió en uno de los mejores laterales del mundo durante su etapa en el Liverpool.

La situación llegó a ser complicada. En varios momentos del curso pasado perdió protagonismo y el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso no terminó de verle preparado para asumir un papel protagonista. Incluso Dani Carvajal llegó a ocupar su posición en algunos encuentros importantes.

Con la llegada de Mourinho todo ha dado un giro. El técnico portugués considera que Alexander-Arnold posee unas cualidades únicas y está convencido de que todavía puede convertirse en una pieza diferencial para el Real Madrid. Durante la pretemporada ha quedado muy satisfecho con su estado físico y con la implicación que está mostrando en cada entrenamiento.

Pero la gran novedad no está solo en la confianza que ha recuperado. Mourinho estudia utilizar al inglés en diferentes posiciones del campo para aprovechar al máximo su calidad con el balón, su visión de juego y su capacidad para generar peligro desde zonas más adelantadas. La idea es convertirlo en un futbolista mucho más versátil, capaz de rendir tanto en el lateral como en el centro del campo o incluso cerca del ataque.

En el club creen que esa puede ser la clave para recuperar a un jugador que llegó como una estrella y que todavía tiene mucho que ofrecer. La competencia seguirá siendo alta, especialmente tras la llegada de nuevos refuerzos, pero Alexander-Arnold vuelve a sentirse importante y afronta el curso con la oportunidad de dejar atrás las dudas. Mourinho está convencido de que puede sacar la mejor versión del internacional inglés. Si responde como espera el entrenador, el futbolista que hace unos meses era uno de los más cuestionados podría convertirse en una de las grandes armas del nuevo Real Madrid.