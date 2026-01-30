Es oficial, Eduardo Camavinga se irá del Real Madrid: ya tiene nuevo equipo

El futuro de Eduardo Camavinga vuelve a sacudir el mercado de fichajes. El centrocampista francés del Real Madrid afronta un verano decisivo, con la Premier League llamando a su puerta y un grande de Inglaterra decidido a cerrar su fichaje cuanto antes.

Una etapa irregular en el Real Madrid

La historia deen el Real Madrid ha sido tan prometedora como irregular. Llegó como una apuesta de futuro, un futbolista total capaz de adaptarse a varias posiciones del centro del campo, e incluso al lateral izquierdo cuando el equipo lo necesitó. Sin embargo, esta temporada no ha terminado de rendir al máximo nivel que se esperaba de él.

En el centro del campo del Real Madrid se han acumulado problemas. La transición generacional, las lesiones puntuales y la falta de continuidad han provocado que Camavinga no encontrara una jerarquía clara. A pesar de su talento y despliegue físico, el francés ha vivido partidos intermitentes, lejos de la regularidad que exige un club de este nivel. En el vestuario se le valora, pero en los despachos se asume que su salida puede ser una oportunidad estratégica dentro del mercado de fichajes de verano.

Desde el club blanco no hay dramatismo. La dirección deportiva entiende que el ciclo del jugador puede haber llegado a su punto de inflexión y que liberar espacio salarial y deportivo también forma parte de la planificación.

Liverpool toma la delantera en el fichaje

La información, adelantada por, es clara: Camavinga se irá del Real Madrid este verano y ya tiene nuevo destino encaminado. Elha iniciado conversaciones formales con sus representantes y prepara una

En Anfield ven en Camavinga una pieza ideal para reforzar su centro del campo, dotarlo de energía y versatilidad, y adaptarlo al ritmo intenso de la Premier League. El proyecto deportivo seduce al jugador, que busca protagonismo, continuidad y un rol más definido. Otros gigantes ingleses como el Manchester United y el Arsenal FC han preguntado por su situación, pero a día de hoy los “reds” lideran claramente la carrera por el traspaso de Camavinga.

El Real Madrid, por su parte, se muestra relajado. No bloqueará la salida si se cumplen las cifras previstas, consciente de que el jugador aún mantiene un alto valor de mercado.

Tchouaméni, clave en la decisión blanca

Uno de los factores determinantes en esta operación es la prioridad deportiva del club blanco. El Real Madrid apuesta fuerte porcomo eje del mediocampo a medio y largo plazo. Su perfil más posicional, su lectura táctica y su crecimiento constante han convencido al cuerpo técnico. Con esa hoja de ruta, la salida de Camavinga encaja en una lógica deportiva más amplia. El club no pierde talento, sino que reorganiza recursos en una plantilla cada vez más competitiva y joven.

Si nada se tuerce, el anuncio oficial llegará en las próximas semanas. Eduardo Camavinga, uno de los nombres propios del fútbol europeo, dirá adiós al Real Madrid y comenzará una nueva etapa en Inglaterra. Un movimiento que marcará el verano, agitará el mercado de fichajes y abrirá un nuevo capítulo en la carrera de un futbolista que aún tiene mucho por demostrar.