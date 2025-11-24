Fede Valverde no le habla, y no es el único en el Real Madrid, Courtois ha dejado de reírle las gracias

Fede Valverde y Thibaut Courtois son dos de los jugadores más importantes del Real Madrid y de los pesos pesados de la plantilla. Ambos son capitanes del equipo y, para mantener la paz y la armonía dentro del vestuario, habrían dejado de reírle las gracias y de hablarle a una estrella del conjunto blanco cuyo comportamiento está perjudicando, y mucho, a los intereses del club.

Se trata de Vinicius, uno de los futbolistas más transcendentales para el Madrid, pero también de los más polémicos. Después de su actitud tóxica y de todas sus trágicas situaciones, el brasileño está cada vez más aislado dentro del vestuario de la entidad madrileña, teniendo en cuenta que varios se han apartado de él, hartos de todo lo que hace, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Valverde y Courtois le han dejado de hablar y reírle las gracias a Vinicius

La realidad es que, a día de hoy, Vinicius tan solo cuenta con el apoyo de sus compatriotas de la selección brasileña, como son Eder Militão, Rodrygo Goes y Endrick, pero fuera de ahí, varios jugadores del Madrid se han ido apartando, especialmente los pesos pesados y los veteranos del equipo, ya que están muy cansados de tener que salvarlo en muchas ocasiones durante los encuentros.

La plantilla pensaba que el carioca cambiaría de actitud tarde o temprano después de todas sus polémicas, pero su comportamiento sigue siendo el mismo en los últimos años y, a partir de ahí, su apoyo dentro del vestuario ha ido cayendo en picado. Vinicius ha pasado de ser un hombre muy querido entre sus compañeros a estar completamente aislado y destronado en el equipo.

El extremo brasileño está bastante aislado en el vestuario del Madrid

Por lo tanto, está por ver si su situación dentro del vestuario podrá mejorar en los próximos meses o el brasileño continuará estando apartado por varios jugadores del Madrid. Además, el extremo también es criticado por su individualismo sobre el césped, algo que también suma puntos negativos a cómo lo ven los futbolistas del conjunto blanco, especialmente por parte de Kylian Mbappé.