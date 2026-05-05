¡Fichaje en peligro! El Borussia Dortmund alucina con lo que pide el Real Madrid por Gonzalo García

El mercado de fichajes vuelve a colocar al Real Madrid en el centro del foco. El futuro de Gonzalo García y el interés del Borussia Dortmund marcan una operación que, de momento, parece lejos de concretarse.

Un precio que enfría la operación

En los despachos del Santiago Bernabéu no hay dudas. El club blanco ha fijado el precio de Gonzalo García en 60 millones de euros, una cifra que responde tanto a su proyección como al creciente interés que ha despertado en el fútbol europeo. La estrategia del Real Madrid es clara: blindar a sus jóvenes talentos y evitar salidas a bajo coste en un mercado cada vez más inflacionado.

Sin embargo, este movimiento ha sorprendido en Alemania. El Borussia Dortmund, conocido por su habilidad para detectar talento joven y desarrollarlo, había valorado una oferta cercana a los 30 millones. La diferencia entre ambas cifras ha generado un importante frenazo en las negociaciones.

Desde el entorno del club alemán consideran que el precio está fuera de mercado para un jugador que, pese a su potencial, todavía no ha acumulado una experiencia consolidada en la élite. Aun así, no descartan seguir atentos a la evolución de la situación de cara al mercado de verano.

🚨 CONFIRMED: Borussia Dortmund are ready to offer €30 million for Gonzalo Garcia.



However, Real Madrid have set a price tag of €60 million. @diarioas pic.twitter.com/prMNh6kj1x — Madrid Zone (@theMadridZone) May 5, 2026

Gonzalo García, una apuesta de futuro

A sus 22 años, Gonzalo García se ha convertido en uno de los nombres propios del panorama emergente. Su rendimiento reciente, especialmente en competiciones internacionales, ha elevado su cotización y ha llamado la atención de varios equipos más allá de Alemania.

El delantero ha demostrado versatilidad en ataque. Aunque puede partir desde banda, su verdadero impacto llega dentro del área, donde destaca por su instinto goleador y capacidad de asociación. En el Real Madrid lo consideran un activo importante, un jugador con margen de crecimiento que podría tener un papel más relevante en el futuro cercano.

El Borussia Dortmund lo ve como una posible alternativa en caso de movimientos en su delantera, especialmente si se produce la salida de Serhou Guirassy. No obstante, la prioridad del club alemán en este mercado parece centrarse en reforzar otras posiciones, como la defensa y el centro del campo.

Un verano decisivo en el mercado

Todo apunta a que el desenlace de esta historia se resolverá en el próximo mercado estival. El Real Madrid se mantiene firme en su postura y no tiene intención de negociar a la baja. De hecho, ya habría trasladado esta misma valoración a otros clubes interesados, reforzando su mensaje: Gonzalo García no saldrá fácilmente.

Por su parte, el Borussia Dortmund deberá decidir si está dispuesto a realizar un esfuerzo económico mayor o si, por el contrario, opta por otras alternativas más asequibles dentro del mercado. La política del club alemán, tradicionalmente prudente en inversiones, podría ser determinante.

El jugador, mientras tanto, no vería con malos ojos un cambio de aires hacia la Bundesliga, una liga que históricamente ha servido como trampolín para jóvenes talentos. Pero, a día de hoy, la operación sigue en punto muerto.