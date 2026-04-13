Firmó su renovación con el Real Madrid y ahora se irá en verano

El Real Madrid ya planifica el mercado de fichajes y una decisión sorprendente sacude Valdebebas. Un jugador que renovó recientemente apunta ahora a salir este mismo verano.

Un giro inesperado en la planificación del Real Madrid

En el Real Madrid, pocas decisiones se toman sin una estrategia clara detrás. Sin embargo, en ocasiones, el fútbol obliga a cambiar el rumbo de forma repentina. Es exactamente lo que ha ocurrido con Gonzalo García, una de las promesas de la cantera blanca.

El delantero, de 22 años, firmó su renovación hasta 2030 hace apenas unos meses, consolidando su posición como una apuesta de futuro dentro del club. Su progresión había sido constante, destacando especialmente en el filial y aprovechando las oportunidades que se le presentaron en el primer equipo.

Sus números respaldaban su crecimiento. Con participación en varios partidos oficiales, goles importantes e incluso actuaciones destacadas como un hat-trick en LaLiga, parecía estar llamado a tener un papel más relevante en el futuro cercano. Sin embargo, el escenario ha cambiado.

Desde la dirección deportiva consideran ahora que su evolución necesita un nuevo contexto. Y ese contexto no estará en el Santiago Bernabéu, al menos por el momento.

La falta de espacio marca su salida

El principal motivo de esta decisión es la competencia interna. El Real Madrid cuenta con una plantilla de altísimo nivel, especialmente en la parcela ofensiva, donde cada minuto se disputa al máximo nivel.

En este contexto, Gonzalo García ha quedado relegado a un segundo plano. A pesar de su talento, el club entiende que no podrá ofrecerle la continuidad necesaria para seguir creciendo. Y en una etapa clave de su carrera, eso puede ser determinante. Por ello, la opción preferida no es una cesión, sino una venta definitiva. El objetivo es que el jugador encuentre un equipo donde pueda tener protagonismo, acumular minutos y desarrollar todo su potencial.

Este movimiento no es nuevo en la política del Real Madrid. Casos como los de jóvenes talentos que han salido en busca de oportunidades han demostrado ser beneficiosos tanto para el jugador como para el club. En muchos casos, incluso, se mantienen opciones de recompra que permiten al Madrid seguir controlando su evolución.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Gonzalo García SE IRÁ del Real Madrid en verano



El delantero NO formará parte de los planes del club para la próxima temporada



vía @MarioCortegana pic.twitter.com/L0xnSSbhgI — Madrid Sports (@MadridSports_) April 13, 2026

Un adiós que puede ser solo temporal

La salida de Gonzalo García no debe interpretarse como un fracaso, sino como parte del proceso natural de crecimiento de muchos futbolistas formados en Valdebebas. El Real Madrid sigue apostando por su talento, pero considera que su desarrollo será más efectivo lejos del club en esta etapa.

Además, el mercado de fichajes ofrecerá múltiples opciones para el delantero. Su juventud, su capacidad goleadora y su formación en uno de los clubes más exigentes del mundo lo convierten en un perfil atractivo para muchos equipos.

Mientras tanto, en el Santiago Bernabéu continúan los movimientos de cara a la próxima temporada. El club quiere mantener su nivel competitivo en LaLiga y en la Champions League, y cada decisión forma parte de una planificación global.