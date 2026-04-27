Florentino dice basta: 80 millones no son suficientes por su estrella

El Real Madrid ha tomado una decisión firme en el mercado. Florentino Pérez ha rechazado una oferta millonaria por Federico Valverde, dejando claro que no está en venta.

Una oferta importante… pero insuficiente

En pleno mercado de fichajes, las grandes cifras vuelven a aparecer sobre la mesa. En esta ocasión, ha sido el Al-Ahli quien ha intentado hacerse con los servicios de Federico Valverde con una oferta cercana a los 80 millones de euros.

Una cantidad considerable que, en otros contextos, podría haber abierto la puerta a una negociación. Sin embargo, la respuesta del Real Madrid ha sido inmediata: no.

El club blanco no contempla la salida del centrocampista uruguayo bajo ningún concepto. Más allá del dinero, consideran que su valor dentro del equipo es mucho mayor que cualquier cifra económica.

Valverde se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema del equipo. Su rendimiento, su regularidad y su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones lo han consolidado como uno de los jugadores más importantes de la plantilla. En el Santiago Bernabéu tienen claro que hay futbolistas que no se venden. Y Valverde es uno de ellos.

Un pilar clave en el proyecto del Madrid

El crecimiento de Federico Valverde en el Real Madrid ha sido constante. Año tras año, ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en un jugador imprescindible.

Su versatilidad es uno de sus grandes puntos fuertes. Puede jugar como interior, mediocentro o incluso en banda, aportando siempre equilibrio, intensidad y llegada al área.

Desde el cuerpo técnico valoran especialmente su compromiso táctico y su capacidad física. Es un jugador que nunca baja el ritmo, que presiona, que recupera y que también aporta en ataque. Además, su contrato hasta 2029 refuerza la posición del club. No hay urgencia por vender ni presión externa que obligue a tomar decisiones precipitadas. El Real Madrid ha apostado por un proyecto sólido, basado en jugadores jóvenes pero ya consolidados. Y Valverde encaja perfectamente en ese perfil.

Un mensaje claro al mercado

La decisión del Real Madrid no solo afecta a esta operación concreta. También envía un mensaje claro al resto de clubes: sus estrellas no están en venta. En un mercado donde las cifras siguen creciendo, el club blanco apuesta por la estabilidad deportiva. Prefiere mantener a sus jugadores clave antes que aceptar ofertas importantes.

El interés del fútbol saudí demuestra el valor que tienen los jugadores del Real Madrid en el panorama internacional. Pero también pone a prueba la capacidad del club para mantener su proyecto. En este caso, la respuesta ha sido contundente. Florentino Pérez no ha dudado. Porque en el Real Madrid, hay decisiones que no se negocian.