Florentino estudia vender a Arda Güler tras una oferta completamente descomunal

El futuro de Arda Güler empieza a generar muchísimo ruido dentro del Real Madrid. El joven está en el punto de mira de varios equipos tras su gran rendimiento con el Real Madrid. Entre todos, el que más está presionando es el Arsenal FC. Y la cifra que ya se mueve alrededor de la operación ha sorprendido incluso dentro del propio Santiago Bernabéu.

El Arsenal quiere convertir a Arda Güler en su gran estrella

En Londres tienen muy claro que Arda Güler puede marcar una época. Mikel Arteta lleva tiempo siguiendo la evolución del futbolista y considera que encajaría perfectamente en el estilo ofensivo del Arsenal.

El técnico español cree que el jugador turco tiene algo diferente. Su capacidad para romper líneas, jugar entre espacios y decidir partidos con una sola acción ha convencido completamente al club inglés. Por eso están preparados para realizar una apuesta gigantesca. La propuesta que se comenta ya ronda los 90 millones de euros. Una cifra enorme para un futbolista de apenas 21 años, pero que refleja perfectamente el nivel de confianza que existe en Inglaterra sobre el potencial de Arda Güler.

En el Real Madrid aparecen las dudas

Dentro del Real Madrid nadie discute el talento del jugador turco. De hecho, muchos consideran que ha sido una de las noticias más positivas del equipo en los últimos meses.

🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Arsenal are reportedly PREPARED to submit a €90M bid for Arda Guler this summer.



[@caughtoffside] pic.twitter.com/WX1NuxhGf6 — MatchdayHQ | World Cup (@TheMatchdayHQ) May 14, 2026

El problema es otro. La enorme competencia ofensiva dentro de la plantilla y la posible llegada de cambios importantes en el proyecto deportivo generan cierta incertidumbre sobre el rol que tendrá Arda durante las próximas temporadas. Además, Florentino Pérez sabe perfectamente que una oferta de este nivel obliga al club a sentarse y escuchar. El Real Madrid no tiene necesidad urgente de vender, pero tampoco ignora que 90 millones de euros representan una operación muy importante incluso para un club de esta dimensión.

Aun así, la postura oficial sigue siendo clara: el Madrid considera a Arda Güler una apuesta estratégica para el futuro. Tiene contrato de larga duración y el club sigue creyendo que puede convertirse en una estrella mundial dentro del Bernabéu.

La Premier amenaza con romper el mercado

El Arsenal quiere aprovechar el momento y acelerar la operación cuanto antes. En Londres entienden que si esperan demasiado, otros gigantes europeos podrían entrar de lleno en la pelea por el internacional turco. La idea de Arteta es construir un proyecto donde Arda tenga muchísimo protagonismo desde el primer día. El técnico cree que puede convertirse en uno de los líderes creativos del equipo junto a jugadores como Bukayo Saka o Martin Ødegaard.

Además, la Premier League aparece como un escenario muy atractivo para cualquier futbolista joven con ambición de crecer y convertirse en estrella mundial. El Arsenal sabe que ahí también puede jugar una carta importante para intentar convencer al jugador.

Por ahora, Arda Güler mantiene la tranquilidad y sigue centrado en el Real Madrid. El futbolista se siente querido dentro del club y su deseo sigue siendo triunfar vestido de blanco. Pero cuando aparecen cifras tan descomunales y clubes tan poderosos, el mercado puede cambiar muy rápido. Y aunque en el Madrid siguen apostando fuerte por él, la realidad es que la oferta del Arsenal ya ha conseguido abrir un debate que hace solo unos meses parecía completamente imposible.