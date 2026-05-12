Florentino explota tras el Clásico y toma una decisión drástica en el Real Madrid

La derrota frente al FC Barcelona en el Clásico ha dejado heridas muy profundas dentro del Real Madrid. Más allá de perder prácticamente todas las opciones de conquistar LaLiga, en el club existe la sensación de que el equipo ha tocado fondo en uno de los momentos más importantes de la temporada. El ambiente en el Santiago Bernabéu es de enorme preocupación y Florentino Pérez ya trabaja en una reconstrucción importante para evitar que el proyecto vuelva a sufrir una caída tan dura el próximo curso.

Florentino ya estudia cambios importantes en el banquillo

Dentro del club consideran que el primer gran problema aparece en el banquillo. La figura de Álvaro Arbeloa ha quedado muy debilitada después de una temporada marcada por la falta de reacción del equipo en los partidos decisivos.

La derrota en el Camp Nou terminó de disparar todas las alarmas. El Madrid ofreció una imagen muy pobre, sin energía, sin personalidad competitiva y sin capacidad táctica para discutir el dominio del Barça. Por eso, Florentino Pérez ya analiza seriamente la posibilidad de iniciar una nueva etapa en el banquillo blanco. Y entre todos los nombres que empiezan a sonar, uno destaca claramente por encima del resto: José Mourinho.

El técnico portugués sigue manteniendo una conexión especial con parte del madridismo y dentro del club valoran especialmente su carácter fuerte, su experiencia en situaciones de máxima presión y su capacidad para reconstruir equipos emocionalmente golpeados.

La intención del presidente es encontrar un entrenador capaz de recuperar la intensidad competitiva perdida y devolver liderazgo a un vestuario que ha transmitido demasiadas dudas durante los últimos meses. En el Bernabéu tienen claro que el próximo proyecto no puede permitirse una transición larga. La exigencia será máxima desde el primer día de la próxima temporada.

🚨 Jose Mourinho is NOT asking for full-control of Real Madrid.



But he wants FULL CONTROL of the TEAM and the PLAYER DYNAMICS!



He believes the issue at Real Madrid is TOO MANY voices around the squad.



The voice should ONLY BE HIS. @COPE pic.twitter.com/VB5hjOHNI4 — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 12, 2026

La defensa se convierte en la gran prioridad del verano

El análisis interno del club apunta directamente hacia la línea defensiva. En el Real Madrid consideran que gran parte de los problemas competitivos de esta temporada han nacido de la fragilidad mostrada atrás.

Las lesiones constantes, el bajo rendimiento de algunos futbolistas y la falta de estabilidad táctica han provocado que el equipo se rompiera demasiadas veces durante el curso. Nombres como David Alaba, Ferland Mendy o incluso Dani Carvajal generan muchísimas dudas dentro de la planificación deportiva. Mientras tanto, la situación física de Éder Militão sigue obligando al club a actuar con prudencia.

La prioridad absoluta de Florentino pasa ahora por incorporar varios refuerzos defensivos preparados para rendir de inmediato en la élite. El Madrid seguirá apostando por jóvenes talentos, pero también quiere futbolistas con experiencia y personalidad competitiva.

El mensaje interno es claro: el equipo necesita recuperar orden, equilibrio y agresividad defensiva para volver a competir seriamente por todos los títulos. Además, el club considera que esta vez no bastará únicamente con retoques superficiales. La sensación dentro de Valdebebas es que algunos cambios estructurales resultan completamente inevitables.

El Madrid prepara una reconstrucción para volver a dominar

La medular también aparece bajo análisis después de una temporada llena de tensión y problemas internos. Los recientes episodios entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni encendieron todavía más las alarmas dentro del vestuario.

Aun así, el club mantiene plena confianza en jugadores como Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, considerados la base ofensiva del nuevo proyecto madridista. Además, futbolistas jóvenes tendrán más protagonismo para aumentar la competencia interna y renovar la energía del grupo.

Florentino Pérez también estudia cambios importantes dentro de la estructura deportiva después de una temporada marcada por errores de planificación y decisiones que llegaron demasiado tarde.

El presidente quiere una reconstrucción quirúrgica, no una revolución descontrolada. Pero el mensaje es contundente: el margen de paciencia se ha terminado y el Real Madrid necesita reaccionar inmediatamente.