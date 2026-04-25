Florentino no aguanta más y toma una decisión: adiós del Real Madrid

El Real Madrid vive días de tensión tras un final de temporada complicado. Florentino Pérez ha tomado una decisión firme que marcará el rumbo del club.

Un final de temporada que ha colmado la paciencia

El empate reciente contra el Betis ha sido el punto de inflexión. Más allá del resultado, lo que ha preocupado en el club es la sensación de falta de control en momentos decisivos. La lucha por LaLiga se ha complicado seriamente y el equipo ha dejado escapar una oportunidad importante.

En el palco del Santiago Bernabéu, la reacción no se hizo esperar. Florentino Pérez, conocido por su exigencia y visión a largo plazo, ha llegado a la conclusión de que el proyecto necesita un cambio inmediato.

El foco se ha puesto directamente en el banquillo. Álvaro Arbeloa, que había asumido la responsabilidad del equipo, no continuará la próxima temporada. La decisión ya está tomada. En el club consideran que no se trata solo de resultados, sino de la gestión global del equipo. Las decisiones tácticas, la gestión de minutos y la falta de alineación con la estrategia del club han sido factores determinantes.

Un desacuerdo que ha marcado el desenlace

Uno de los puntos clave en esta decisión ha sido el desacuerdo entre el cuerpo técnico y la directiva. Desde el club se había trasladado la importancia de dar protagonismo a ciertos jugadores con valor de mercado, como Eduardo Camavinga o Franco Mastantuono.

La intención era clara: revalorizar activos de cara al próximo mercado de fichajes. Sin embargo, las decisiones tomadas en el último partido no siguieron esa línea. La alineación y los cambios realizados fueron interpretados como una falta de sintonía con la estrategia del club.

Este tipo de situaciones, en un club como el Real Madrid, tienen consecuencias. La directiva no solo busca resultados en el campo, sino también coherencia con la planificación deportiva y económica. El desenlace ha sido inmediato. La confianza se ha roto y el club ha decidido iniciar una nueva etapa.

Un nuevo proyecto en marcha

Con la salida de Álvaro Arbeloa confirmada, el Real Madrid ya trabaja en la construcción de un nuevo proyecto. La prioridad es encontrar un entrenador que se adapte a la filosofía del club y que pueda devolver al equipo a la senda del éxito.

Además, se esperan movimientos importantes en la plantilla. El club necesita ajustar su estructura, tanto a nivel deportivo como económico. La venta de algunos jugadores podría ser clave para financiar nuevos fichajes.

El vestuario, mientras tanto, vive un momento de incertidumbre. Los jugadores son conscientes de que se avecinan cambios y de que la próxima temporada será decisiva.

Florentino Pérez lo tiene claro: no habrá margen para otra campaña sin resultados. El objetivo es recuperar la competitividad y volver a luchar por todos los títulos.