Florentino Pérez cierra el acuerdo y firma con el Real Madrid hasta 2030

El Real Madrid está intentando blindar a los jugadores más prometedores que tiene en casa con contratos de larga duración y Florentino Pérez habría conseguido cerrar el acuerdo con uno de los futbolistas que más proyección tiene. El conjunto blanco sabe que también puede sacar muchos refuerzos de sus categorías inferiores y, en este caso, el ejemplo ha sido evidente.

Se trata de Gabri Valero, uno de los jugadores que más ilusión saca a los dirigentes madrileños por lo que podría ser al cabo de unos años. La apuesta por él es total y, por eso, el Madrid ha conseguido firmar su renovación hasta 2030, por lo que quedará blindado con el club blanco hasta los 23 años, ya que ahora mismo tiene 18. A pesar de que aún no está en el primer equipo, se confía mucho en él.

El Madrid ha blindado a una de sus máximas perlas: Gabri Valero

Dentro del club lo ven como un futbolista de muchísima proyección, alguien diferente y llamativo a todos los demás. La confianza que hay con él en La Fábrica es absoluta y la confianza es mutua, ya que muchos equipos se han interesado por él en las últimas semanas, algo habitual por cómo ha explotado Valero, pero el jugador ha querido quedarse siempre en el Madrid y triunfar.



Con el regate como una de sus virtudes más grandes, la perla del Juvenil A está llamando a la puerta de los grandes. De hecho, una de las leyendas del Madrid, Marcelo Vieira, ya dejó claro que quedó maravillado con las actuaciones del futbolista: "Ahora hay un jugador del Juvenil A del Real Madrid que se llama Gabri. Es top, me gusta. Regatea de manera impresionante, como Lamine".

El jugador ha renovado hasta el 2030

Gabri Valero aún no ha tocado las puertas del Castilla, pero parece evidente que lo hará dentro de poco y no se descarta que empiece ya esta misma temporada, con el objetivo de llegar al primer equipo más pronto que tarde. El Madrid tiene un diamante en bruto en La Fábrica y, por eso, lo ha querido blindar hasta el 2030 para evitar su salida.