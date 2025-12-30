Florentino Pérez cierra el fichaje de una de las grandes revelaciones de LaLiga para el Real Madrid

El Real Madrid ya se encuentra diseñando la hoja de ruta de cara a la planificación de la próxima temporada y Florentino Pérez ya habría cerrado uno de los fichajes más ilusionantes, ya que llegará al Santiago Bernabéu una de las grandes revelaciones que ha habido este curso en LaLiga y, precisamente, procedente de uno de los equipos revelación del campeonato doméstico.

Se trata de Rodrigo Mendoza, centrocampista del Elche que está despuntando esta campaña y que ha despertado el interés de media Europa. Sin embargo, sería el Madrid el que habría tomado la delantera por su fichaje y ya habría un preacuerdo para su incorporación. Su cláusula de rescisión, de tan solo 20 millones de euros, es una cifra que se considera una oportunidad de mercado.

El Real Madrid, muy cerca de fichar a Rodrigo Mendoza para la próxima temporada

Su perfil encaja en lo que está buscando el conjunto blanco en el mercado: un jugador joven, con mucho margen de crecimiento, pero que ya está contrastado en la élite y con un precio muy acorde algo que se busca, siendo una cantidad muy asequible para las arcas financieras del club madrileño. Además, Mendoza ha dado señales de querer jugar en el Madrid, algo muy positivo.



El murciano ha pasado de ser una promesa interesante a convertirse en uno de los futbolistas más importantes del Elche gracias a su capacidad de organización, su despliegue físico y su madurez con el balón. Precisamente, aspectos del juego que está buscando el Madrid para su medular, algo que le está faltando al conjunto blanco en esta temporada tan complicada para el club.

El murciano ya tendría un precontrato con el club blanco

A partir de ahí, y con los términos del acuerdo cerrándose, el Madrid está en la pole position para acabar de finiquitar su fichaje en los próximos meses. Florentino Pérez ya lo tiene encima de la mesa y en nada lo firmará para que Rodrigo Mendoza se convierta en una de las incorporaciones de la plantilla madridista de cara a la próxima temporada.