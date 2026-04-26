Florentino Pérez cierra el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada

El Real Madrid ya ha dado el primer paso en la planificación del próximo curso. Florentino Pérez ha decidido activar una operación clave que refuerza el proyecto de futuro.

Nico Paz, el regreso que ya está decidido

El primer “fichaje” del Real Madrid para la próxima temporada no llega desde fuera, sino desde casa. Nico Paz regresará al club tras su paso por el Como 1907, donde ha sido una de las grandes revelaciones del curso.

La decisión ya está tomada en Valdebebas. El club considera que el crecimiento del jugador ha sido más rápido de lo esperado y que está preparado para dar el salto definitivo. Su rendimiento en la Serie A ha convencido a la dirección deportiva.

El Real Madrid incluyó una opción de recompra cuando cerró su salida, y ahora esa cláusula cobra todo el sentido. No se trata de una apuesta a largo plazo, sino de una incorporación inmediata al primer equipo. El objetivo es claro: reforzar el centro del campo con talento joven, creativo y con proyección. Y Nico Paz encaja perfectamente en ese perfil.

🚨 BREAKING: Real Madrid have now OFFICIALLY informed Como that they will re-sign Nico Paz.



He is Real Madrid’s first signing for 2026/27, IT IS DONE! @jfelixdiaz 🇦🇷 pic.twitter.com/S8cfxqZG1M — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 26, 2026

Un crecimiento que ha sorprendido a todos

La temporada de Nico Paz en Italia ha sido clave para acelerar su regreso. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, el joven argentino ha encontrado el contexto ideal para desarrollarse.

Sus números hablan por sí solos: goles, asistencias y, sobre todo, una influencia constante en el juego. Pero más allá de las estadísticas, lo que ha llamado la atención es su personalidad sobre el campo.

Se ha convertido en el motor ofensivo de su equipo, demostrando visión, calidad en el último pase y capacidad para aparecer en momentos importantes. Un perfil que el Real Madrid considera muy valioso para su proyecto.

Además, su adaptación ha sido rápida. Ha sabido competir en un entorno exigente y ha demostrado que puede asumir responsabilidades. Todo esto ha llevado al club a tomar una decisión firme: es el momento de traerlo de vuelta.

Un fichaje con mirada al futuro… y al presente

El regreso de Nico Paz no será simbólico. En el Real Madrid tienen claro que llega para competir desde el primer día. No será un jugador de rotación sin protagonismo, sino una pieza que puede aportar cosas diferentes al equipo.

El club sigue apostando por una mezcla de juventud y experiencia. Y en ese equilibrio, jugadores como Nico Paz son fundamentales. Su conocimiento del club también juega a su favor, ya que facilitará su adaptación al vestuario y a la exigencia del entorno. Además, esta operación refleja la estrategia del Real Madrid en el mercado: controlar el desarrollo de sus talentos y decidir el momento adecuado para su regreso.

Florentino Pérez vuelve a apostar por una fórmula que ya ha dado resultados en el pasado. Detectar talento, darle minutos fuera y recuperarlo cuando está listo. Y todo apunta a que Nico Paz lo está.