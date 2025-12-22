Florentino Pérez consigue un fichaje de 10 millones: es el mejor

El Real Madrid vuelve a demostrar que su planificación no entiende de improvisaciones. Aunque la próxima temporada aún parece lejana, en los despachos del club blanco el trabajo no se detiene. Y en ese contexto aparece un nombre propio que ilusiona, convence y sorprende por partes iguales: Nico Paz. Un futbolista formado en Valdebebas que ha explotado lejos de casa y que ahora está a un paso de regresar convertido en una auténtica ganga de mercado.

Una oportunidad de mercado que el Real Madrid no quiere dejar escapar

En el club tienen claro que lo de Nico Paz no es casualidad. Su crecimiento en el Serie A ha sido constante, serio y muy visible. En el Como ha asumido responsabilidades, ha ganado peso en el juego y ha demostrado que está preparado para competir al máximo nivel. Tanto es así que su valor de mercado ya se sitúa en torno a los 70 millones de euros, una cifra que refleja su impacto y proyección.

Sin embargo, gracias a una cláusula firmada en su salida, el Real Madrid puede recuperarlo por solo 10 millones. Una diferencia abismal que dentro del club se percibe como un auténtico regalo. La idea es clara: contactar en las próximas semanas con el club italiano y dejar cerrada la operación cuanto antes. Para la dirección deportiva, es uno de esos movimientos que definen una buena gestión a largo plazo.

Nico Paz, madurez, talento y hambre de Real Madrid

Más allá de números, lo que realmente ha convencido es la evolución del jugador. Nico Paz ha ganado personalidad, ha mejorado físicamente y ha aprendido a competir en contextos exigentes. Su rendimiento no solo ha sido destacado en Italia, sino también con la Selección de Argentina, donde empieza a ser una opción real de futuro.

El propio futbolista tiene claro su objetivo. Sueña con volver a vestir la camiseta blanca y hacerlo ya en el primer equipo. El pasado verano decidió esperar, consciente de que un año más como titular en la élite podía marcar la diferencia en su carrera. Y no se equivocó. Hoy regresa más hecho, más seguro y con la ambición intacta.

Para Florentino Pérez, este tipo de operaciones representan algo más que un fichaje barato. Son la confirmación de una estrategia basada en talento, paciencia y visión. Recuperar a Nico Paz por 10 millones no es solo un acierto económico. Es, posiblemente, uno de los mejores movimientos del mercado antes incluso de que empiece.