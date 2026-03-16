Florentino Pérez empieza a aceptar su salida y ya busca reemplazo

El Real Madrid comienza a planificar el futuro de su defensa. La situación de Dani Carvajal genera incertidumbre y en los despachos del club blanco ya analizan posibles sustitutos para el lateral derecho.

La situación de Dani Carvajal preocupa en el Real Madrid

En el Real Madrid hay jugadores que representan mucho más que rendimiento deportivo. Uno de ellos es Dani Carvajal. El lateral derecho, formado en la cantera blanca, se ha convertido con los años en una figura clave dentro del vestuario y en uno de los capitanes del equipo.

Carvajal ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes del club en la última década. Ha levantado títulos de LaLiga, Champions League y otras competiciones defendiendo la camiseta del Real Madrid, consolidándose como uno de los laterales más importantes del fútbol europeo. Sin embargo, su situación contractual ha abierto un debate dentro del club. El contrato del defensor finaliza el próximo verano y, por ahora, no existe una decisión definitiva sobre su continuidad en el equipo.

Esta incertidumbre ha obligado al Real Madrid a comenzar a estudiar diferentes escenarios. En un club de la exigencia del conjunto blanco, la planificación deportiva siempre se realiza con anticipación, especialmente cuando se trata de posiciones clave como el lateral derecho. Florentino Pérez y la dirección deportiva saben que, si finalmente se confirma la salida de Carvajal, será necesario encontrar un jugador capaz de competir al máximo nivel en el Santiago Bernabéu.

Diogo Dalot aparece como una opción interesante

Entre los nombres que maneja el Real Madrid aparece uno que cada vez gana más fuerza en los despachos del club. Se trata de Diogo Dalot, actual jugador del Manchester United y uno de los laterales más regulares de la Premier League en las últimas temporadas.

El futbolista portugués ha logrado consolidarse en el equipo inglés gracias a su rendimiento constante y a su capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque. En el Manchester United se ha convertido en una pieza importante dentro del sistema del equipo.

Los informes técnicos del Real Madrid valoran especialmente su polivalencia. Dalot es un lateral con gran resistencia física, capaz de recorrer la banda durante todo el partido y participar activamente en la construcción ofensiva. Además, su perfil encaja con la idea de juego del equipo blanco. El club busca laterales que puedan sumarse al ataque con frecuencia, pero sin descuidar las labores defensivas.

Su estilo de juego guarda ciertas similitudes con el de Dani Carvajal, algo que también se valora dentro del club. Aunque cada futbolista tiene características propias, Dalot podría adaptarse relativamente rápido al modelo del Real Madrid.

🚨 BREAKING: Bayern Munich and Real Madrid are keeping a close eye on Diogo Dalot.



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Un fichaje que podría rondar los 40 millones

A pesar de que Diogo Dalot tiene contrato con el Manchester United hasta 2028, su salida no se considera imposible. El club inglés valora al jugador, pero también podría escuchar ofertas si llega una propuesta importante durante el mercado de verano.

Las estimaciones del mercado sitúan su posible precio alrededor de los 40 millones de euros, una cifra que el Real Madrid podría considerar si finalmente necesita reforzar esa posición. En los despachos del club blanco también han analizado otros nombres. Uno de los laterales que siempre aparece en las conversaciones es Achraf Hakimi, antiguo jugador del Real Madrid y actualmente estrella del Paris Saint-Germain.

Sin embargo, su situación contractual con el PSG complica mucho cualquier intento de fichaje. Por eso, perfiles como el de Dalot resultan mucho más accesibles desde el punto de vista económico.

Todo dependerá de lo que ocurra con Dani Carvajal en los próximos meses. Si el capitán decide cerrar su etapa en el club o si ambas partes no alcanzan un acuerdo para renovar, el Real Madrid tendrá que actuar rápidamente en el mercado. Por ahora, el nombre de Diogo Dalot aparece como uno de los candidatos mejor posicionados para reforzar el lateral derecho del equipo blanco en el futuro.