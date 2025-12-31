Florentino Pérez ficha a una de las grandes promesas del fútbol español

El Real Madrid lleva tiempo poniendo el ojo en el mercado de jóvenes talentos en un intento de reforzar a su cantera para que, algún día, estos jugadores puedan llegar al primer equipo. Por eso, Florentino Pérez ha fichado a una de las grandes promesas del fútbol español y el club blanco ha hecho oficial su incorporación, que se producirá a partir del próximo 1 de enero.

Se trata de Guille González, lateral derecho de 17 años que vendrá procedente del Cádiz. El Madrid ha atado al internacional sub-18, uno de los juveniles más destacados del país, que llegará a La Fábrica para seguir formándose con la intención de que pueda llegar al primer nivel dentro de poco. De momento, la intención es que comience a jugar en el Juvenil A de Julián López.

El Real Madrid ha hecho oficial la llegada de Guille González

Aun así, y teniendo en cuenta que el futbolista ya llegará en este mismo mes de enero, no se descarta que acabe la temporada en el Castilla de Álvaro Arbeloa según el rendimiento que tenga el defensa. Guille es uno de los laterales con mayor proyección del panorama español y el Madrid se ha avanzado al resto de equipos que también estaban compitiendo para hacerse con sus servicios.

OFICIAL | Traspaso de Guille al Real Madrid



🤞 ¡Buena suerte, Guille!



🔗 https://t.co/DtIo5Uugka pic.twitter.com/56o6MiGfOi — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 30, 2025



Eso sí, el club blanco ha pagado vía traspaso su llegada, ya que el jugador había renovado hace poco por cuatro temporadas más con el Cádiz. Sin embargo, la entidad gaditana ha querido agradecer a Guille González por su "trayectoria ejemplar" en el conjunto andaluz y le ha deseado todo lo mejor en el Madrid por lo que ha representado desde que llegó con tan solo 12 años.

Es uno de los laterales con mayor proyección del panorama español

El Madrid sigue reforzando a su cantera con el objetivo de que estos jugadores lleguen lo antes posible al primer equipo. La del lateral ha sido la segunda incorporación durante este mercado de invierno, ya que hace una semana también se concretó el fichaje de Manex Rezola, el mediapunta que aterrizará en Valdebebas en este tramo invernal.