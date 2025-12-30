Florentino Pérez le ha cerrado el grifo a Xabi Alonso

En estos primeros meses de la temporada, se ha visto como el Real Madrid está teniendo algunos problemas en algunas demarcaciones. Por eso, Xabi Alonso ha pedido refuerzos a la dirección deportiva de cara al mercado de invierno que empezará en los próximos días, con el objetivo de mejorar las prestaciones del equipo. Sin embargo, Florentino Pérez le ha cerrado el grifo.

El presidente de la entidad madrileña le ha comunicado al tolosarra que se ha tomado la decisión de no fichar a nadie en el mes de enero, descartando así la posibilidad de que puedan llegar refuerzos al Santiago Bernabéu para el segundo tramo del curso. Aunque el técnico ha aceptado esta decisión del club, no la ha compartido para nada por lo que se ha visto en el terreno de juego.

Florentino Pérez le ha comunicado a Xabi Alonso que no habrá refuerzos en enero

Alonso esperaba que, al menos, se pudiera fichar a un central, teniendo en cuenta los problemas defensivos que ha tenido el Madrid durante la campaña, especialmente con las lesiones que han afectado a varios defensas. Aun así, el tolosarra tendrá que tirar con lo que tiene, confiar en los que están sanos y esperar a que los lesionados vuelvan lo antes posible a la disciplina.

Además, el técnico ha visto cómo ha perdido un delantero, ya que Endrick se ha ido al Olympique de Lyon. Aunque era una operación finiquitada desde hacía semanas y Alonso había dado el visto bueno, la realidad es que los blancos han perdido a otro efectivo en ataque y las demarcaciones ofensivas andan cortas de jugadores que puedan ayudar verdaderamente al equipo sobre el campo.

El técnico tolosarra quería algún que otro fichaje para este mercado de invierno

Por lo tanto, Alonso ha quedado un poco decepcionado con la decisión que ha tomado Florentino Pérez y la dirección deportiva acerca de este mercado de invierno. Con los refuerzos descartados, el club pondrá todos sus esfuerzos en el mercado del próximo verano, donde se podría producir una verdadera revolución en la plantilla entre las incorporaciones y las salidas que haya.