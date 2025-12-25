Florentino Pérez le ha dejado las cosas claras a Vinicius

Florentino Pérez es un presidente que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones difíciles. Por eso, el máximo mandatario del Real Madrid le ha dejado las cosas claras a una de las estrellas del equipo, a Vinicius, teniendo en cuenta toda la situación que está viviendo el club acerca de los problemas con su renovación, algo que molesta y preocupa a la entidad madrileña.

Por eso, el presidente le ha querido dejar las cosas claras al brasileño por el pulso que le está haciendo al Madrid, advirtiéndole de que es una mala idea y no antepondrá su continuidad a la viabilidad del club. De hecho, cada vez que una estrella ha querido imponer sus pretensiones a Florentino, esta ha salido perdiendo, como se ha podido ver en los últimos años con jugadores importantes.

Florentino Pérez no se dejará imponer por Vinicius

De momento, el carioca sigue tensando la cuerda y no da su brazo a torcer en unas negociaciones que hace tiempo que están paradas y estancadas por las altas exigencias que ha puesto encima de la mesa. Vinicius siempre ha pensado que el Madrid las acabaría aceptando para que se quedase en el Santiago Bernabéu, pero se ha dado cuenta de que el club no bajará la cabeza bajo ningún concepto.

Además, Florentino ya tiene mucha experiencia en este tipo de negociaciones y sabe que tiene la sartén por el manga, teniendo en cuenta las polémicas en las que está envuelto el futbolista, así como su actual rendimiento, muy lejos del gran nivel que ha demostrado, y también el rifirrafe que tiene con la afición, ya que los madridistas acabaron pitándole en el último partido.

El brasileño aún no ha renovado con el Madrid

Por lo tanto, será Vinicius quien tendrá que rebajar sus pretensiones si quiere quedarse en el Madrid. Los blancos ya le han dejado claro que no habrá más ofertas, por lo que tendrá que aceptar la que está encima de la mesa si quiere ampliar su contrato, y si no lo hace, los madrileños le pondrán en el mercado de cara al próximo verano para sacarle un rédito económico a su salida.