Florentino Pérez ofrece a Al-Khelaïfi un trueque sin precedentes

Florentino Pérez ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada del Real Madrid junto a la dirección deportiva con el objetivo de reforzar al equipo en las posiciones más necesitadas. Y ahí, el presidente del conjunto blanco le habría propuesto a Nasser Al-Khelaïfi, máximo mandatario del PSG, un trueque sin precedentes en la historia del panorama europeo.

El presidente del Madrid habría ofrecido a Al-Khelaïfi realizar un intercambio entre Vinicius y Vitinha, teniendo en cuenta que la continuidad del brasileño en el equipo madrileño no está nada confirmada y que el portugués siempre ha sido el sueño de Florentino y una de las necesidades que tendría el club blanco para poder reforzar su centro del campo la próxima campaña.

Vinicius siempre ha sido un objeto de deseo del PSG, ya que lo ha intentado fichar siempre que se ha abierto el mercado, especialmente tras el fichaje de Kylian Mbappé por el Madrid para intentar vengarse. Aun así, y aunque el brasileño siempre se ha quedado en el Santiago Bernabéu, la situación podría ser diferente de cara a la siguiente temporada si no acaba renovando.



Por eso, y ante los problemas que está suponiendo esta ampliación de contrato del extremo, Florentino cree que la mejor opción para el Madrid sería desprenderse definitivamente del brasileño e intentar fichar a alguien que es más necesario, como es el caso de Vitinha, quien se ha convertido bajo las órdenes de Luis Enrique en uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Sin embargo, está por ver si Al-Khelaïfi aceptaría una operación de estas características, aunque Vinicius sea un sueño para el PSG. Vitinha es una pieza indispensable para el conjunto francés y parece extraño que se le abra la puerta de salida, a pesar de que sea para poder fichar al brasileño, quien también es considerado uno de los mejores del mundo cuando está al 100%.