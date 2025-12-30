Florentino Pérez ofrece dos jugadores y 30 millones por uno de los mejores defensas del mundo

El Real Madrid ya se encuentra diseñando las líneas maestras del proyecto de la próxima temporada y uno de los objetivos que se habría marcado la dirección deportiva sería el fichaje de un central 'top'. Por eso, Florentino Pérez está intentando cerrar la incorporación de uno de los mejores defensas del mundo y que está persiguiendo media Europa de cara al curso siguiente.

Se trata de Nico Schlotterbeck, defensa del Borussia Dortmund que se ha consagrado como uno de los mejores zagueros del panorama futbolístico. Además de ser uno de los más cotizados de la Bundesliga, el alemán ha tomado la decisión de no continuar en su club, rechazando todas las ofertas de renovación que le han puesto encima de la mesa para ampliar su contrato, que acaba en 2027.

El Real Madrid está muy interesado en fichar a Nico Schlotterbeck

Por eso, y ante esta situación, el Dortmund no tendrá más remedio que ponerlo a la venta el próximo verano y, ahí, entrará el Madrid. Florentino está dispuesto a ofrecer dos jugadores que interesan al club de la Bundesliga, como Diego Aguado y Gonzalo García, para rebajar la operación, pero también ofrecería unos 30 millones de euros para recibir el sí definitivo de los alemanes.



Además, los blancos tendrían el punto a favor de que Schlotterbeck quiere jugar en el Santiago Bernabéu, por lo que la operación sería más sencilla de lo previsto, teniendo en cuenta que el Dortmund preferiría que su central se marchara al Madrid, evitando así reforzar directamente a su gran rival doméstico, el Bayern de Múnich, que también está interesado en hacerse con sus servicios.

Florentino Pérez, dispuesto a ofrecer dos jugadores y 30 millones

Por lo tanto, el Madrid podría conseguir en Schlotterbeck a uno de los mejores defensas del mundo y uno de los más cotizados por un precio asequible, a pesar de que solo le quedaría un año de contrato. El alemán podría convertirse en uno de los líderes de la zaga del conjunto blanco los próximos años, ya que solo tiene 26 años a sus espaldas.