Florentino Pérez pierde la paciencia con este Real Madrid: ya hay una decisión importante

El Real Madrid vive un momento delicado. Florentino Pérez ya ha tomado una decisión tras los últimos resultados en LaLiga.

Un malestar creciente en la cúpula del club

El Real Madrid atraviesa uno de esos momentos en los que las sensaciones pesan casi tanto como los resultados. La derrota reciente, sumada a una dinámica irregular en LaLiga, ha provocado que en los despachos del club blanco se enciendan todas las alarmas.

Florentino Pérez, conocido por su calma en momentos de presión, ha empezado a mostrar signos claros de preocupación. No es solo una cuestión de resultados, sino de rendimiento, actitud y gestión deportiva. El equipo no está respondiendo como se esperaba en los partidos clave, y eso ha generado un malestar creciente en la directiva.

La distancia respecto al liderato ha reducido prácticamente a cero las opciones en LaLiga, obligando al equipo a mirar hacia la Champions League como única vía para salvar la temporada. En este contexto, cada decisión adquiere un peso determinante.

Arbeloa, en el centro de las críticas

El foco de las críticas apunta directamente a Álvaro Arbeloa. El técnico ha sido señalado internamente por varias decisiones tácticas que no han terminado de convencer, especialmente en encuentros recientes.

Las rotaciones en partidos clave han generado incomprensión en el entorno del club. La ausencia de jugadores importantes en momentos decisivos ha sido interpretada como un error estratégico que ha terminado pasando factura en el marcador.

Desde dentro del club se percibe que estos planteamientos no son puntuales, sino parte de una tendencia que ha afectado al rendimiento del equipo durante toda la temporada. Aunque Arbeloa ha tenido aspectos positivos en su gestión, la falta de regularidad ha pesado más en la valoración global.

Florentino Pérez ya no oculta su inquietud. El presidente considera que el equipo debería haber ofrecido una imagen más sólida, especialmente en una competición tan exigente como LaLiga.

🗣️ Arbeloa, sobre su futuro: "No me preocupa, en absoluto. Estaré aquí hasta el día que el club quiera, estoy muy feliz y mi único objetivo es ayudar a los jugadores a ganar títulos. Lo importante es que el Real Madrid gane, esté quien esté. Seré feliz si el Madrid gana". pic.twitter.com/xrlE04ftoO — Madrid Sports (@MadridSports_) April 3, 2026

La Champions, clave para el futuro

Ante este escenario, el Real Madrid ha tomado una decisión clara: el futuro del proyecto dependerá en gran medida de lo que ocurra en la Champions League.

La competición europea se convierte ahora en el gran examen para el equipo y para su entrenador. Superar eliminatorias, competir al máximo nivel y, sobre todo, mostrar una imagen convincente será fundamental.

En el club se entiende que solo un rendimiento destacado en Europa podría sostener la continuidad del actual cuerpo técnico. De lo contrario, no se descartan cambios importantes de cara a la próxima temporada.

Mientras tanto, la dirección deportiva ya trabaja en distintos escenarios. El mercado de fichajes, la planificación de la plantilla y el posible relevo en el banquillo son temas que empiezan a tomar protagonismo. El mensaje desde la cúpula es claro: el margen de error se ha terminado.