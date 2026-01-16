Florentino Pérez quiere de vuelta a Mourinho para el Real Madrid: es el entrenador ideal

El Real Madrid vive un momento de incertidumbre deportiva y Florentino Pérez ya piensa en soluciones de gran impacto. Tras la salida de Xabi Alonso y con Álvaro Arbeloa al frente de manera provisional, el presidente blanco mira al pasado en busca de una respuesta inmediata.

Un Madrid en busca de rumbo y liderazgo

No corren buenos tiempos en el Santiago Bernabéu. El equipo no termina de encontrar estabilidad, los resultados no acompañan y la sensación general es que el proyecto necesita un golpe de timón. La destitución de Xabi Alonso evidenció que el club no estaba dispuesto a esperar más. El relevo inmediato fue Álvaro Arbeloa, una solución interna pensada para apagar el incendio, no para construir a largo plazo.

Florentino Pérez lo sabe. Arbeloa es un parche, una figura de transición mientras se decide el próximo gran movimiento. En el Real Madrid, cuando la exigencia aprieta, se buscan entrenadores con carácter, experiencia y capacidad para gestionar vestuarios complejos. Y ahí reaparece un nombre que nunca pasa desapercibido.

Mourinho, el pasado que vuelve a seducir

En los despachos del club vuelve a sonar con fuerza José Mourinho. El técnico portugués dejó una huella profunda en su anterior etapa en el Madrid: carácter, competitividad y una mentalidad ganadora que devolvió al equipo al primer plano europeo en uno de los momentos más exigentes de su historia.

Florentino considera que Mourinho es el entrenador ideal para el contexto actual. No necesita adaptación, conoce el club, entiende la presión mediática y sabe cómo activar a futbolistas cuando el entorno es hostil. Su perfil encaja con la urgencia del momento: resultados inmediatos y control absoluto del vestuario.

El plan del presidente pasa por traerlo de vuelta, convencido de que su figura podría reactivar a un grupo que parece desconectado. No sería una apuesta de futuro, sino una solución directa, de impacto inmediato, fiel al estilo Florentino cuando el Madrid se ve contra las cuerdas.

El contexto actual de Mourinho abre la puerta

El escenario externo también juega a favor del movimiento. Actualmente, Mourinho vive una etapa convulsa en el Benfica. Su paso por el club portugués está generando un fuerte ruido mediático y, según distintas informaciones, el técnico estaría forzando una situación límite que podría acabar en despido.

En el entorno del fútbol europeo se interpreta este contexto como una maniobra conocida: Mourinho preparando el terreno para un nuevo reto. El Real Madrid aparece como un destino que encaja tanto a nivel deportivo como emocional. Para el portugués, sería la oportunidad de cerrar el círculo; para Florentino, una forma de recuperar un perfil que ya le dio resultados en el pasado.

De momento, no hay confirmación oficial ni negociaciones públicas, pero el simple hecho de que el nombre de Mourinho vuelva a estar sobre la mesa dice mucho del momento que atraviesa el club. El banquillo del Real Madrid, el mercado de entrenadores, la crisis deportiva, el liderazgo y la experiencia se cruzan en una operación que, de concretarse, sacudiría de nuevo al fútbol europeo. En el Bernabéu saben que no hay margen para errores prolongados. Y Florentino Pérez, fiel a su estilo, parece dispuesto a apostar por un viejo conocido para cambiar el presente del Real Madrid.