Florentino Pérez toma una decisión sobre Nico Paz: Camavinga ya lo sabe

El Real Madrid ya ha decidido activar la repesca de Nico Paz tras el Mundial 2026. Florentino Pérez considera que el argentino será pieza estructural del nuevo proyecto blanco.

Una decisión estratégica con sello presidencial

En los despachos del Real Madrid no se improvisa. La planificación deportiva se dibuja con años de antelación, y el caso de Nico Paz es el ejemplo más reciente. El club blanco ejecutará la cláusula de recompra pactada con el Como 1907 por apenas 9 millones de euros, una cifra que hoy parece una auténtica ganga.

El mediocampista argentino, de apenas 21 años, ha explotado en la Serie A bajo la dirección de Cesc Fàbregas. Sus números hablan por sí solos: participación directa en 31 goles entre anotaciones y asistencias en poco más de 60 partidos. En la presente campaña suma nueve tantos y seis asistencias, consolidándose como líder creativo del conjunto italiano.

🚨🇦🇷🇪🇸 NICO PAZ REGRESARÁ AL REAL MADRID LUEGO DEL MUNDIAL 2026.



✅ La decisión ya ha sido tomada por Florentino Pérez y el resto de los directivos, quienes creen que el centrocampista puede ser clave en el nuevo proyecto deportivo del club para la próxima temporada.



💰 La… pic.twitter.com/eSXGxHNv3q — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) February 24, 2026

En Valdebebas no tienen dudas. La decisión está tomada: regresará para formar parte activa del proyecto deportivo tras el Mundial 2026. El movimiento no es solo deportivo, también responde al modelo de gestión del club, que combina formación, cesiones estratégicas y revalorización de activos.

¿Qué significa su regreso para Camavinga y el centro del campo?

La vuelta de Nico Paz no pasa desapercibida en el vestuario. Eduardo Camavinga, uno de los pilares del centro del campo blanco, conoce de primera mano los planes del club. La competencia interna será feroz en una medular donde también figuran nombres consolidados y jóvenes con proyección.

El regreso del argentino no implica una salida automática, pero sí aumenta el nivel de exigencia. En el Santiago Bernabéu, la competencia es norma. Camavinga seguirá siendo clave por su versatilidad y capacidad física, pero el club quiere añadir talento creativo y llegada desde segunda línea. En términos tácticos, Nico Paz aporta visión, último pase y capacidad para pisar área. Su perfil encaja en un esquema que busca equilibrio entre juventud y experiencia para competir en LaLiga, Champions League y torneos internacionales.

El modelo que multiplica el valor del talento

El caso Nico Paz es también una lección de gestión. Salió del club con una valoración cercana a los 10 millones de euros y hoy su tasación ronda los 65 millones tras su crecimiento en Italia. El Real Madrid ha perfeccionado un sistema que permite a sus canteranos adquirir experiencia competitiva antes de regresar listos para asumir responsabilidades.

No es un movimiento aislado. Otros jóvenes como Mario Martín o Antonio Blanco han seguido trayectorias similares, creciendo en contextos exigentes mientras el club conserva el control sobre su futuro. La filosofía es clara: dar minutos fuera para competir dentro.

En un mercado inflacionado, asegurar talento propio por cifras asumibles es una ventaja competitiva. El regreso de Nico Paz no solo responde a su rendimiento, sino a una visión global de proyecto. Florentino Pérez apuesta por consolidar una plantilla preparada para dominar la próxima década.