Florentino Pérez ya se lo ha comunicado a Álvaro Arbeloa: el primer fichaje del Real Madrid está decidido

El Real Madrid ya trabaja en el mercado de fichajes. Florentino Pérez ha tomado una decisión clave. Álvaro Arbeloa ya conoce el plan.

El Real Madrid activa su hoja de ruta para el mercado

En el Santiago Bernabéu no se pierde el tiempo. Con la temporada aún en marcha, el Real Madrid ya perfila sus movimientos de cara al próximo mercado de fichajes. La planificación deportiva del club blanco vuelve a girar en torno a una idea clara: reforzar el equipo con talento joven, competitivo y con proyección internacional.

En los despachos se manejan varios nombres. El club sigue de cerca a futbolistas que encajan en su modelo: jugadores capaces de marcar diferencias a corto plazo, pero también de liderar el futuro del proyecto. En este contexto, la comunicación entre Florentino Pérez y el cuerpo técnico, donde figuras como Álvaro Arbeloa tienen un papel relevante en el desarrollo de jóvenes talentos, es constante.

Sin embargo, entre todas las opciones sobre la mesa, hay una que ha pasado de ser una posibilidad a convertirse en una decisión firme. El Real Madrid ya ha elegido quién será su primer movimiento del verano.

Nico Paz, el elegido para abrir el mercado

El nombre propio es el de Nico Paz. El joven mediapunta argentino ha convencido plenamente a la dirección deportiva tras su gran temporada en el Como 1907.

Su crecimiento en el fútbol italiano ha sido notable. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, Nico Paz ha dado un salto de calidad que no ha pasado desapercibido. Goles, asistencias y, sobre todo, una influencia constante en el juego ofensivo han elevado su perfil en Europa.

El Real Madrid, que conservaba una opción de recompra, considera que la operación es estratégica. Recuperar a un jugador con este nivel por una cifra cercana a los nueve millones de euros se interpreta como una oportunidad de mercado difícil de igualar. La decisión ya está tomada. Florentino Pérez ha dado luz verde y la idea es que Nico Paz regrese al club para formar parte del nuevo proyecto. No como una apuesta a largo plazo sin protagonismo, sino como un futbolista preparado para competir.

🚨 JUST IN: Bringing back Nico Paz has both a sporting and an economic factor.



There are offers over €60 million for him, a figure that pushes Madrid to want total control over his rights in case of a potential sale.



Como own 50% of his right now. @marca pic.twitter.com/YuMMBfpcTE — Madrid Zone (@theMadridZone) March 26, 2026

Un regreso con retos y competencia interna

El retorno de Nico Paz no estará exento de desafíos. La competencia en el centro del campo del Real Madrid es alta. Jugadores como Jude Bellingham, Brahim Díaz o Arda Güler ocupan zonas similares del campo.

Esto obliga al club a gestionar cuidadosamente su integración. El objetivo no es frenar su progresión, sino potenciarla. Para ello, será clave encontrar el equilibrio entre minutos y exigencia competitiva.

Desde el entorno del jugador, la prioridad es clara: seguir creciendo. Tras demostrar su nivel fuera de LaLiga, Nico Paz quiere consolidarse en la élite. Y el Real Madrid cree que está preparado para ello. El mensaje de Florentino Pérez a Arbeloa no deja lugar a dudas. El club apuesta por el talento que ya conoce. Y en ese camino, Nico Paz se convierte en la primera pieza de un verano que promete movimientos importantes.