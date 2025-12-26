Florentino Pérez ya tiene firmado al primer fichaje del Real Madrid 2026/27

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada con una serie de objetivos que se ha marcado la dirección deportiva. Y a partir de ahí, Florentino Pérez ya habría dejado firmado el primer fichaje de cara a la siguiente campaña, tratándose de un jugador que volverá al Santiago Bernabéu después de algunos años de crecimiento fuera del club.

Es el caso de Nico Paz, centrocampista que está brillando a día de hoy en el Como italiano de la Serie A. El internacional con Argentina volverá así al conjunto blanco a partir de la próxima temporada, cuando el Madrid ejecute la opción de recompra que tiene encima de la mesa de unos 9 millones de euros, una cantidad asequible e incluso baja para un futbolista de su calidad.

Nico Paz será el primer fichaje del Madrid para la próxima temporada

El jugador ya sabe que volverá al Madrid a partir de la próxima temporada después de que la dirección deportiva le haya informado de las pretensiones del club. En teoría, esta vuelta se tenía que producir el pasado verano, pero Xabi Alonso tenía algunas dudas con él y Paz decidió quedarse una temporada más en el Como para acabar de explotar y volver al Bernabéu más formado.



Aun así, el centrocampista también ha tenido algunas dudas sobre su vuelta al Madrid, teniendo en cuenta lo que opinaba el entrenador de él y del posible sitio que le quedaba en la medular. Paz ha sabido que será importante la próxima temporada, y aunque el club respetaría la decisión que tomase el jugador, en un principio volverá y se quedará como uno más de la plantilla.

El club ejecutará la opción de recompra de 9 millones de euros

Por lo tanto, el Madrid ya tiene firmado al primer fichaje de cara a la siguiente campaña y, además, a un precio muy asequible e irrisorio por uno de los futbolistas más prometedores del panorama europeo y que está dejando muestras de su calidad en una liga tan competitiva como es la Serie A. Y con tan solo 21 años, algo que también gusta, y mucho, a la entidad madrileña.