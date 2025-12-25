Florentino Pérez ya tiene preparado su nuevo galáctico con el dinero de la venta de Vinicius

El futuro de Vinicius en el Real Madrid no está para nada asegurado. El brasileño sigue sin renovar su contrato con el conjunto blanco y, además, las constantes polémicas en las que está envuelto el jugador también ponen su continuidad en riesgo. De hecho, Florentino Pérez ya habría trazado un plan para acometer el fichaje de un galáctico con el dinero de su traspaso el próximo verano.

En ese sentido, el presidente tiene claro que, en caso de que el delantero se marche, el Madrid necesitará un nuevo futbolista 'top'. Y ahí, entra la figura de Erling Haaland, uno de los mejores arietes del mundo y que el club lleva siguiendo muchísimo tiempo. Tanto, que ya intentó ficharlo cuando estaba aún en el Borussia Dortmund, pero acabó yendo al Manchester City.

Florentino Pérez quiere a Erling Haaland si Vinicius se acaba marchando

Si finalmente Vinicius acaba abandonando el Santiago Bernabéu el próximo verano, algo que a día de hoy ya no se prevé nada descabellado, Florentino irá a muerte a por el noruego, ya que cree que es la pieza que falta en el ataque para formar la mejor delantera del mundo. Además, y teniendo en cuenta que se colocaría como '9', esto permitiría que Kylian Mbappé jugase en la banda.

El Madrid cree que Haaland abandonará el City algún día y podría hacerlo el mismo próximo verano, a pesar de que tiene contrato con el club inglés por muchos años más. El delantero siempre ha dado señales de querer jugar en el Santiago Bernabéu con la camiseta blanca y se podría cumplir en los próximos meses, siempre y cuando los madrileños vayan a por él de manera definitiva.

El dinero de la venta del brasileño se utilizaría en la operación del noruego

Eso sí, también estará por ver cuál será la reacción de la entidad inglesa sobre la salida de su estrella. En un principio, si Haaland pide salir, no le cerrarán la puerta, pero pedirán uno de los mayores traspasos de la historia del fútbol. Y ahí, el Madrid podría utilizar gran parte del dinero que se ganaría con la venta de Vinicius para acometer la operación.