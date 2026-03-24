Florentino ya ha hablado claro: quiere que acepte la renovación cuanto antes

El Real Madrid acelera la renovación de Vinicius Jr tras su exhibición en el derbi. Florentino Pérez quiere blindar a su estrella y evitar movimientos en el mercado.

Vinicius Jr convence y el Real Madrid mueve ficha

La última gran actuación de Vinicius Jr no ha pasado desapercibida en el Real Madrid. El brasileño firmó un partido de máxima exigencia en el derbi, demostrando que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Dos goles, desequilibrio constante y una sensación de superioridad que dejó claro por qué es uno de los nombres propios de LaLiga y de la Champions League.

Más allá de las estadísticas, lo que realmente ha reforzado su figura dentro del club es su capacidad para aparecer en los momentos clave. El extremo brasileño ha evolucionado notablemente en su toma de decisiones, en su liderazgo sobre el campo y en su impacto en el juego ofensivo del equipo blanco.

En el entorno del Santiago Bernabéu ya no se habla de promesa, sino de realidad consolidada. Vinicius Jr es, a día de hoy, una de las grandes estrellas del fútbol europeo y una pieza imprescindible en el esquema del equipo. Por eso, en las oficinas del club no quieren dejar pasar más tiempo. La dirección deportiva y la presidencia coinciden en que este es el momento ideal para cerrar su renovación y evitar cualquier tipo de incertidumbre en el mercado de fichajes.

🚨 Real Madrid now believe renewing Vinicius Junior's contract is a necessity. The player has returned to being important in the team.



Florentino Perez has also taken it upon himself to always support Vini.



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Florentino Pérez quiere blindar a su estrella

Uno de los detalles que más ha llamado la atención en los últimos días ha sido la relación entre Florentino Pérez y el propio Vinicius Jr. Tras el derbi, el jugador dejó entrever la cercanía con el presidente, mencionando de forma distendida cómo se le exigen grandes actuaciones en partidos importantes.

Ese vínculo no es casual. En el club valoran no solo su rendimiento deportivo, sino también su compromiso, su crecimiento y su conexión con la afición. Florentino Pérez lo tiene claro: quiere que el brasileño siga siendo una de las caras visibles del proyecto durante muchos años.

La intención es clara: acelerar las negociaciones y cerrar una renovación que refuerce su papel como líder del equipo. En el Real Madrid no quieren repetir situaciones del pasado ni abrir la puerta a rumores que puedan desestabilizar al vestuario. Además, el contexto del fútbol actual obliga a actuar con rapidez. Los grandes clubes europeos están siempre atentos a este tipo de jugadores, y asegurar la continuidad de Vinicius Jr es una prioridad estratégica.

Un movimiento clave para el futuro del club

El momento no puede ser más oportuno. El Real Madrid atraviesa una dinámica positiva, compitiendo al máximo nivel en todas las competiciones y consolidando un bloque joven pero experimentado. En ese escenario, Vinicius Jr se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Su influencia va más allá del terreno de juego. Es un jugador que genera ilusión, que conecta con la grada y que representa el presente y el futuro del club. Por eso, desde la directiva consideran que su renovación no es solo una cuestión deportiva, sino también institucional.

El parón internacional ha frenado momentáneamente el ritmo competitivo, pero en el club la hoja de ruta está clara. En cuanto se retome la actividad, la intención es avanzar definitivamente en las negociaciones.

Florentino ya ha dado el paso. El mensaje es directo: quiere cerrar cuanto antes la renovación de Vinicius Jr y blindar a una de las grandes estrellas del Real Madrid. Todo apunta a que, salvo sorpresa, el acuerdo llegará más pronto que tarde.