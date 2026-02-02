Fran García quiere salir del Real Madrid, pero el club le cierra la puerta

La situación de Fran García en el Real Madrid se ha convertido en uno de los focos del mercado de fichajes. Falta de minutos, alta competencia y una oferta desde la Premier League han abierto un escenario que el club blanco, por ahora, se niega a cambiar.

Una competencia feroz que empuja a Fran García a mirar fuera

La temporada no está siendo sencilla para Fran García. El lateral izquierdo, que regresó al Real Madrid con la ilusión de asentarse en el primer equipo, ha comprobado con el paso de los meses que hacerse un hueco en el once es una misión compleja. Los minutos han sido escasos y el protagonismo, limitado.

El contexto tampoco ayuda. El club blanco cuenta actualmente con tres laterales zurdos en plantilla. A la presencia consolidada de Ferland Mendy, se ha sumado el fichaje del joven y prometedor Álvaro Carreras, de 22 años, una apuesta de futuro que refuerza aún más una posición ya saturada. En este escenario, Fran García es consciente de que sus opciones de continuidad pasan por asumir un rol secundario o buscar una salida.

Con 26 años, el manchego se encuentra en una etapa clave de su carrera. Necesita minutos, continuidad y confianza para mantener su progresión en el fútbol de élite, algo difícil de garantizar en una plantilla diseñada para competir por LaLiga, la Champions League y todos los títulos posibles.

El interés del Bournemouth y una puerta que se cierra

Ante esta situación, no sorprende que Fran García haya comenzado a valorar opciones de salida. Según ha informado Cadena COPE, el Bournemouth ha presentado una oferta formal al Real Madrid en las últimas horas con la intención de incorporar al lateral español.

La propuesta, procedente de la Premier League, resultaba atractiva para el jugador. No solo suponía un cambio de aires, sino también la posibilidad real de contar con más protagonismo en un campeonato exigente y mediático. Fran veía con buenos ojos la operación, consciente de que su situación actual en Chamartín no le permite mostrar todo su potencial.

Sin embargo, la respuesta del club ha sido tajante. El Real Madrid ha rechazado la oferta y ha cerrado la puerta a una posible salida inmediata. La decisión sorprende por el contexto de sobrepoblación en el lateral izquierdo, pero responde a una lógica interna clara: el club no quiere debilitar su plantilla en una temporada larga y exigente.

El Madrid se niega… y el futuro queda en el aire

La negativa del Real Madrid no significa que la situación esté resuelta. Más bien al contrario. El mensaje del club es firme a corto plazo, pero el futuro de Fran García sigue generando interrogantes. La dirección deportiva valora su perfil, su compromiso y su conocimiento del club, pero sabe que gestionar tres laterales izquierdos no es sencillo.

En Valdebebas consideran que las lesiones, la rotación y la acumulación de partidos pueden cambiar el escenario en cualquier momento. Además, la polivalencia táctica y el ritmo de Fran son activos que el cuerpo técnico no quiere perder de forma precipitada. Para el jugador, en cambio, el dilema es claro. Permanecer en el Real Madrid supone competir al máximo nivel, pero también asumir el riesgo de pasar demasiados minutos en el banquillo. La opción de salir sigue presente, aunque por ahora el club haya dicho no.