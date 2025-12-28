Giro inesperado en el futuro de Nico Paz: Florentino Pérez no lo entiende

El futuro de Nico Paz vuelve a colocarse en el centro del debate en el Real Madrid. Cuando todo parecía encaminado a un regreso inmediato al Santiago Bernabéu, la hoja de ruta ha cambiado. Y no todos dentro del club lo esperaban. Especialmente Florentino Pérez, sorprendido por la pausa adoptada en una operación que se daba por segura para el mes de enero.

Un crecimiento que invita a esperar

Nico Paz ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad competitiva. Su evolución en la Serie A ha sido constante, madura y muy visible. En el Como, el joven mediapunta no solo ha ganado minutos, sino galones. Es el jugador alrededor del cual gira el juego, el que marca los tiempos y el que asume responsabilidades en momentos clave.

Durante semanas se dio por hecho que el Real Madrid ejecutaría su regreso en el mercado invernal. La idea era reforzar la plantilla con talento joven ya curtido. Sin embargo, el club ha optado por frenar. Considera que interrumpir ahora ese proceso podría ser contraproducente. La continuidad, el protagonismo y el contexto competitivo italiano están puliendo aspectos tácticos y mentales que difícilmente podría trabajar con el mismo margen en Chamartín a mitad de temporada.

Desde dentro se insiste en que no hay dudas con Nico Paz. Precisamente por eso, no hay prisa. El mensaje es claro: cuanto más complete sea su formación lejos del foco mediático, mejor rendimiento ofrecerá cuando regrese.

Paciencia, planificación y una decisión que desconcierta

La decisión final responde a una visión estratégica. El Real Madrid quiere a Nico Paz, pero lo quiere bien preparado. El plan pasa por recuperarlo en verano, con una pretemporada completa y una integración progresiva en la dinámica del primer equipo. Sin urgencias, sin atajos.

Eso sí, el giro no ha sido fácil de digerir para todos. Florentino Pérez, siempre atento a las oportunidades de mercado y al talento de la cantera, no terminaba de entender por qué se renunciaba a un refuerzo inmediato de tanto nivel. Aun así, el consenso técnico ha pesado más.

Económicamente, la operación sigue siendo redonda. El club pagará una cifra muy por debajo del valor real del futbolista, que ha crecido exponencialmente en Italia. Deportivamente, el beneficio puede ser aún mayor si Nico Paz regresa convertido en un jugador hecho, con personalidad y experiencia en una de las ligas más exigentes de Europa.