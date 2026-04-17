Giro inesperado en la defensa del Real Madrid con Raúl Asencio y David Alaba

El Real Madrid ya mueve ficha en su defensa. David Alaba y Raúl Asencio quedan en el centro de una decisión clave.

Un cambio necesario tras una temporada irregular

El Real Madrid ya piensa en la próxima temporada con una idea clara: renovar su defensa. La campaña actual ha dejado muchas dudas, especialmente tras la eliminación en Champions League y la pérdida de opciones en LaLiga. En un club donde la exigencia es máxima, los errores defensivos no pasan desapercibidos.

La dirección deportiva considera que ha llegado el momento de iniciar un nuevo ciclo en la zaga. La falta de regularidad y los problemas físicos de algunos jugadores han obligado al club a replantearse su estructura defensiva.

Este cambio no será superficial. Se trata de una reestructuración profunda que afectará directamente a varios futbolistas, con decisiones que ya empiezan a perfilarse en los despachos de Valdebebas.

🚨 David Alaba, expected to leave Real Madrid as a free agent as reported since November.



Several clubs already approached the Austrian defender, out of contract at Real Madrid. pic.twitter.com/5QPAUokLr3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

Alaba y Asencio, dos situaciones muy diferentes

El caso de David Alaba parece el más definido. El central austriaco no entra en los planes de futuro del club. Su edad, su historial de lesiones y la pérdida de protagonismo han llevado al Real Madrid a no plantearse su continuidad más allá de su contrato.

En el club entienden que su etapa está llegando a su fin. La idea es facilitar una salida ordenada que permita cerrar su ciclo sin tensiones, pero con la convicción de que es momento de apostar por otros perfiles. Por otro lado, la situación de Raúl Asencio es más abierta. El canterano no ha logrado consolidarse en el primer equipo y su rol ha ido perdiendo peso con el paso de los meses. A pesar de su proyección, la falta de minutos ha frenado su evolución.

El Real Madrid no descarta ninguna opción: desde una cesión para que gane experiencia hasta una venta si llega una oferta interesante. Todo dependerá de cómo se mueva el mercado de fichajes.

Militao y Rüdiger, la base del nuevo proyecto

Mientras algunos jugadores se acercan a la puerta de salida, el club también tiene claro quiénes serán los pilares de la defensa. Éder Militão seguirá siendo una pieza clave en el esquema, aportando solidez y liderazgo.

Junto a él, Antonio Rüdiger continuará teniendo un papel importante, con una renovación que parece bien encaminada. Además, la apuesta por jóvenes talentos como Dean Huijsen refuerza la idea de construir una defensa de futuro.

El Real Madrid también trabaja en el mercado en busca de un nuevo central que complete la rotación. El objetivo es claro: recuperar la solidez defensiva y volver a competir al máximo nivel en todas las competiciones.