Giro radical con Franco Mastantuono: el Real Madrid recibe una propuesta que nadie esperaba

El futuro de Franco Mastantuono da un giro en el mercado de fichajes. El Real Madrid estudia una posible cesión. El SL Benfica entra en escena.

Una oferta inesperada que cambia el escenario

En el fútbol moderno, los planes pueden cambiar en cuestión de días. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con Franco Mastantuono. El joven talento argentino, considerado una de las grandes promesas del fútbol sudamericano tras su irrupción en River Plate, vuelve a situarse en el centro del mercado de fichajes.

El Real Madrid, que apostó fuerte por su incorporación en una operación millonaria, no pierde de vista su evolución. Sin embargo, la enorme competencia en la plantilla blanca ha obligado a replantear su hoja de ruta. La falta de minutos en un equipo plagado de estrellas convierte su desarrollo en una cuestión estratégica.

En este contexto aparece el Benfica con una propuesta que no estaba en los planes iniciales: una cesión para la próxima temporada. El club portugués ha demostrado en los últimos años ser un destino ideal para jóvenes talentos que buscan consolidarse en el fútbol europeo. El ofrecimiento no es casual. Mastantuono encaja en el perfil que el Benfica suele potenciar: jugadores con talento, proyección y margen de crecimiento. Y, sobre todo, con hambre de minutos.

El Real Madrid valora una cesión estratégica

En las oficinas del Santiago Bernabéu no se contempla esta operación como un paso atrás, sino como una inversión de futuro. El Real Madrid tiene claro que el desarrollo de un jugador como Mastantuono no puede acelerarse de forma artificial.

El salto desde el fútbol argentino a la exigencia de LaLiga y la élite europea es enorme. Por eso, la dirección deportiva considera que una cesión controlada podría ser clave para su crecimiento. La prioridad no es inmediata: es formar a un futbolista capaz de marcar diferencias en el medio plazo.

El Benfica, en ese sentido, ofrece garantías. Competición, minutos y un entorno que favorece la evolución. Además, la posibilidad de disputar torneos continentales añade un valor competitivo importante para el jugador. El club blanco estudia incluir condiciones en la operación: seguimiento constante, protagonismo asegurado y un plan de desarrollo definido. Todo con un objetivo claro: que Mastantuono regrese más preparado para competir al máximo nivel.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Real Madrid are already considering loaning out Franco Mastantuono this summer.



It would be a loan without an option to buy.



— @okdiario pic.twitter.com/XLS2D6OZ3F — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 29, 2026

Benfica aprieta y el futuro queda abierto

El interés del Benfica es firme. En Lisboa ven en Mastantuono a un futbolista capaz de aportar creatividad y desequilibrio desde el primer momento. Su perfil encaja en una liga que históricamente ha servido de trampolín para grandes talentos.

Para el jugador, la operación también resulta atractiva. La posibilidad de sumar minutos, adaptarse al ritmo europeo y asumir responsabilidades puede acelerar su crecimiento. En un contexto menos exigente que el del Real Madrid, pero igualmente competitivo, podría encontrar el escenario perfecto.

El desenlace, sin embargo, aún no está decidido. El Real Madrid quiere asegurarse de que cualquier movimiento beneficie al jugador y al club. No se trata de una salida definitiva, sino de un paso calculado dentro de un proyecto a largo plazo. El mercado de fichajes sigue avanzando y el nombre de Franco Mastantuono gana peso. Lo que parecía un camino definido ahora se abre a nuevas posibilidades. Y en ese giro inesperado, el Benfica ha sabido posicionarse.