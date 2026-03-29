Giro radical: Tchouaméni podría dejar el Real Madrid este verano

El nombre de Aurélien Tchouaméni irrumpe con fuerza en el mercado de fichajes. El Real Madrid escucha el interés de la Premier League, aunque su futuro no está decidido.

Tchouaméni, pieza clave… y objetivo del mercado

El Real Madrid vive pendiente de uno de sus centrocampistas más importantes. Aurélien Tchouaméni se ha consolidado como un jugador fundamental en el esquema del equipo, especialmente por su capacidad para equilibrar el juego y proteger la defensa.

Desde su llegada en 2022, el mediocentro francés ha experimentado una evolución constante. A pesar de algunas dudas iniciales, ha logrado ganarse la confianza del cuerpo técnico y convertirse en una pieza imprescindible tanto en LaLiga como en la Champions League.

Su inteligencia táctica, su físico y su lectura del juego lo convierten en un perfil muy valorado en el fútbol europeo. Y precisamente por eso, varios clubes han puesto sus ojos en él.

En las últimas semanas, equipos de la Premier League como el Manchester United y el Liverpool han mostrado un fuerte interés en hacerse con sus servicios. Ambos clubes buscan reforzar su centro del campo con un jugador de garantías, y Tchouaméni encaja perfectamente en ese perfil.

Ofertas importantes que generan dudas

El interés de los clubes ingleses no es superficial. Desde Inglaterra llegan propuestas económicas muy atractivas, con salarios superiores a los que actualmente percibe el jugador en el Real Madrid.

El atractivo de la Premier League es evidente: intensidad, visibilidad y, sobre todo, poder económico. Para cualquier futbolista, este tipo de ofertas supone una tentación importante.

Sin embargo, la situación de Tchouaméni va más allá del dinero. El francés es consciente de que está en uno de los clubes más importantes del mundo, donde cada temporada se lucha por todos los títulos.

En el Santiago Bernabéu, el centrocampista tiene un rol claro y consolidado. Es titular, tiene protagonismo y forma parte de un proyecto competitivo que aspira a dominar Europa. Aun así, el simple hecho de que existan ofertas ha generado ruido en el entorno del club. En el fútbol moderno, ningún jugador está completamente fuera del mercado.

Man united e Liverpool preparam ofertas milionárias por Tchouameni



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El Madrid no quiere perderlo… y el jugador lo tiene claro

En el Real Madrid no hay dudas: Tchouaméni no está en venta. El club considera al francés como una pieza clave para el presente y el futuro del equipo, y no contempla su salida bajo ningún escenario.

De hecho, la intención de la directiva es reforzar su continuidad. Se estudia una mejora contractual que asegure su compromiso a largo plazo y aleje definitivamente el interés de otros clubes.

Por su parte, el jugador también tiene una postura clara. A pesar del interés desde Inglaterra, su prioridad es seguir en el Real Madrid. Competir por títulos, crecer dentro del club y formar parte de un proyecto ganador pesan más que cualquier oferta económica. El mensaje es firme: quiere quedarse.

El verano será largo y el mercado de fichajes siempre deja sorpresas. Pero, a día de hoy, todo apunta a que Tchouaméni seguirá siendo una pieza clave en el centro del campo del Real Madrid.