GOLPE DE EFECTO EN LA CARRERA POR LA PRESIDENCIA DEL REAL MADRID: RIQUELME VS FLORENTINO

La puja por la presidencia del Real Madrid se encuentra ya en fase decisiva y las promesas electorales de los candidatos en su punto más algido. Ambos aspirantes pretender dar un golpe de efecto que incline la balanza a su favor. En este sentido, Florentino Pérez confirmó recientemente en una entrevista concedida al diario AS que si consigue revalidar su cargo cuenta con el fichaje del técnico Jose Mourinho así como con el del futbolista Ibrahima Konaté, que pasaría a formar parte de la alineación del equipo blanco en las próximas temporadas. A pesar de la reconocida amistad que une a Florentino con el técnico portugués, este anuncio ha conseguido sorprender a propios y extraños. Recientemente, Pérez ha compartido un vídeo en el que Mourinho aparece llevando la camiseta del club merengue. Esto ha desatado un importante conflicto con su actual equipo, el cual ha desmentido inmediatamente la noticia y ha llevado al propio técnico a trasladar a la prensa de su país que dicho video en realidad se ha obtenido mediante IA, generando dudas sobre la veracidad de las declaraciones de Florentino

Mientras tanto Enrique Riquelme no se queda atrás en esta carrera y ha hecho unas declaraciones no menos impactantes, que han sacudido el panorama electoral. El empresario acudió ayer a El Hormiguero para anunciar su fichaje estrella: Erling Haaland. El futbolista escandinavo del Manchester City y exjugador del Borussia Dortmund podría hacer las delicias de los aficionados blancos, que esperan ansiosamente que este fichaje llegue a materializarse. Riquelme quiso impresionar a la audiencia mostrando una camiseta del Real Madrid con el nombre y dorsal de Haaland y por supuesto lo consiguió. Sin embargo, tampoco queda claro si éste fichaje podría llegar a producirse llegado el caso. El delantero noruego tiene contrato con su actual equipo hasta 2034 y la respuesta del mismo no se ha hecho esperar. El Club inglés, visiblemente molesto con la noticia, ha emitido un comunicado en el dice textualmente " las historias que han surgido en España sobre el futuro de Erling son falsas. No hay posibilidad de que esto sucede y no existe ninguna clausula contractual que lo permita" y no descartan emprender acciones legales contra Riquelme por el uso de la imagen de su jugador en el contexto de la campaña electoral actual. También desde el entorno del jugador se niega esta posibilidad y tanto el padre del jugador como su actual representate han desmentido recientemente el anuncio.

A pesar de todo ésto, el empresario portugués defiende ferozmente la veracidad de lo anunciado e incluso explica, según ha revelado la cadena SER, que existe un acta notarial en la cual se compromete a asumir el coste de la cuota anual de los socios del club durante la siguiente temporada de no cumplir con lo prometido a sus aficionados. La estrategia de Riquelme sigue un patrón muy similar a la que llevó a cabo en su día Florentino al anunciar el fichaje del portugués Figo y que probablemente le llevó a conseguir la presidencia. Veremos si en esta ocasión el desenlace es diferente.

Tenemos por delante unos días cargados de incertidumbre por el futuro del Real Madrid y muy probablemente ambos candidatos continuen desvelando algunos de sus planes para el club blanco. Lo que es seguro es que tendremos que esperar hasta el próximo domingo 7 de Junio para conocer la decision de los socios y ver entonces si los fichajes prometidos hacen las delicias de los aficionados al balón.