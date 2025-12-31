Gonzalo García le ha pedido a Xabi Alonso que le deje salir del Real Madrid

Gonzalo García se convirtió en una de las grandes revelaciones del Real Madrid el pasado verano, cuando el delantero de La Fábrica brilló en el Mundial de Clubes, siendo el máximo goleador del torneo y despuntando con su acierto de cara a portería. Por eso, ese rendimiento le permitió ganarse la confianza de Xabi Alonso y hacerse con un hueco en el primer equipo para este curso.

Sin embargo, y tras los primeros meses de la temporada, el ariete no está nada contento con las oportunidades que le ha ido dando el tolosarra, ya que al contrario de lo que pasó en la cita mundialista, Gonzalo no está teniendo prácticamente minutos, sintiéndose engañado por las promesas que el técnico le había dado a principios de verano cuando brilló en el Mundial.

Gonzalo García le habría pedido a Xabi Alonso salir cedido del Real Madrid

A partir de ahí, el canterano le habría pedido a Alonso que le deje salir del Madrid en este mercado de invierno, ya que quiere tener unos minutos que el entrenador no le puede dar, por lo que prefiere seguir creciendo y madurando como futbolista en otro equipo. Sin embargo, el técnico le habría rechazado esa posibilidad tras la salida ya de un delantero hace unos días.



Uno de sus compañeros de ataque, Endrick, se marchó cedido de manera oficial al Olympique de Lyon tras no contar para nada con Alonso. El brasileño tuvo incluso menos minutos que Gonzalo, lo que provocó que aceptara definitivamente su salida. Aun así, en el caso del madrileño, la situación es diferente y el tolosarra sí que confía en él, pero no puede darle más tiempo de juego.

El técnico tolosarra se habría negado a perder más efectivos en ataque

Gonzalo está un poco disgustado con su situación y cree que Alonso no está siendo nada justo con él, pero ante la negativa del entrenador a permitir su salida para no perder más efectivos en ataque, el canterano hará todo lo posible para ganarse los máximos minutos con la camiseta blanca, ya que su sueño siempre ha sido triunfar en el Madrid y en el Santiago Bernabéu.