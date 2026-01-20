Guerra fría entre PSG y Real Madrid por un fichaje estrella

El Real Madrid y el Paris Saint-Germain vuelven a cruzar caminos en el mercado de fichajes. El nombre de Vitinha lleva tiempo en la agenda blanca, pero el PSG no está dispuesto a facilitar su salida.

Vitinha, el perfil que seduce al Real Madrid

No es un secreto en los despachos del Santiago Bernabéu. Desde hace meses, el nombre de Vitinha aparece subrayado en la planificación deportiva del Real Madrid. El centrocampista portugués encaja en el perfil que el club busca para reforzar su medular: calidad técnica, inteligencia táctica, capacidad para ordenar el juego y experiencia al máximo nivel europeo.

En Valdebebas consideran que Vitinha sería el centrocampista perfecto para complementar el actual núcleo del equipo. Su rendimiento en la Champions League, su madurez pese a su juventud y su evolución constante en el PSG han reforzado esa convicción. No se trata de una apuesta de futuro sin garantías, sino de un futbolista contrastado en la élite.

El interés del Real Madrid no es nuevo. Ya en anteriores ventanas de traspasos se valoró seriamente su incorporación, aunque siempre se encontró con el mismo obstáculo: la firme postura del club parisino. Y esta vez no parece que el escenario vaya a ser distinto.

El PSG se blinda y frena cualquier negociación

Desde París, el mensaje es claro. El Paris Saint-Germain no tiene intención alguna de desprenderse de Vitinha. El centrocampista es considerado una pieza estructural del proyecto deportivo, tanto en el presente como en el futuro inmediato. Su entorno, de hecho, ve muy poco probable una salida rumbo al Real Madrid.

El PSG está dispuesto a hacer todo lo posible para retenerlo, ya sea mejorando su contrato, reforzando su rol dentro del equipo o cerrando la puerta a cualquier intento de negociación. En el Parque de los Príncipes son conscientes de que perder a Vitinha supondría debilitar una zona clave del campo, especialmente en un contexto de reconstrucción competitiva.

🚨 Vitinha has been linked to Real Madrid, but his camp sees an exit as IMPOSSIBLE. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/lO2q1EMLsu — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 20, 2026

Además, la relación institucional entre ambos clubes no atraviesa su mejor momento desde hace años. Cada movimiento del Real Madrid en París se interpreta como una ofensiva directa, lo que alimenta esta guerra fría silenciosa pero constante. No hay comunicados oficiales ni declaraciones altisonantes, pero el pulso es evidente.

Un pulso estratégico que marca el mercado europeo

El Real Madrid, por su parte, mantiene la calma. El club blanco sabe que las grandes operaciones no siempre se resuelven a corto plazo. En Chamartín confían en que el paso del tiempo, el deseo del jugador o un cambio de escenario deportivo puedan abrir una rendija por la que colarse.

La figura de Florentino Pérez vuelve a estar en el centro del tablero. El presidente blanco no suele rendirse fácilmente cuando identifica un objetivo estratégico. Sin embargo, también es consciente de que el mercado de fichajes actual exige paciencia, discreción y precisión quirúrgica.

Vitinha, mientras tanto, guarda silencio. Centrado en su rendimiento con el PSG y en las exigencias de la Ligue 1 y la Champions League, el jugador evita alimentar rumores. Su entorno insiste en que está cómodo en París, aunque reconoce que el interés del Real Madrid es un reconocimiento a su crecimiento futbolístico.