Han pedido ayuda a Xabi Alonso, quieren jugar, pero no aguantan los noventa minutos; el Real Madrid fichará

El Real Madrid tiene un serio problema en la defensa. Las lesiones están acechando al conjunto blanco en la zaga y, además, algunos jugadores no están al 100% para jugar todos los minutos. Por eso, la dirección deportiva habría decidido que se intentará fichar a un central en el mercado de invierno, en enero, para intentar solucionar esta pequeña crisis que hay en la retaguardia.

El pasado verano, llegó Dean Huijsen, quien ya es considerado uno de los líderes en la defensa y un seguro de cara a los próximos años. Aun así, el internacional con España arrastra molestias, mientras que hay dudas con otros futbolistas, como Antonio Rüdiger, que está lesionado, o David Alaba, que es reacio a lesionarse. Respecto a Eder Militão, tampoco puede jugar todos los encuentros.

El Madrid podría acabar fichando a un central en el mercado de invierno

Por eso, el Madrid ha pensado en reforzar seriamente la posición de central en los próximos meses y los objetivos seguirán siendo los mismos: Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano y Marc Guéhi. Los tres acaban contrato con sus respectivos equipos a final de temporada, pero los blancos podrían hacer un movimiento para anticiparse y que lleguen al Santiago Bernabéu antes de tiempo.

Eso sí, la entidad madrileña tiene claro que no realizará un desembolso importante por este tipo de jugadores, a pesar de su nivel, ya que en unos meses podrían llegar gratis al Madrid, por lo que solo se realizará la operación si la cantidad a pagar es aceptable y decente. Además, los clubes también tendrían que aceptar las salidas de estos defensas a mitad de curso, antes de que acaben sus vínculos.

El club blanco lo decidirá en las próximas semanas

Por lo tanto, los próximos meses podrían ser muy movidos en los despachos de Valdebebas si el Madrid acaba yendo a por un defensa en enero. El año pasado ya se puso sobre la mesa la posibilidad de fichar a un central en el mercado de invierno ante la gran cantidad de lesiones en la zaga, pero finalmente la dirección deportiva lo descartó por la irrupción que tuvo Raúl Asencio.