Jorge Mendes complica el fichaje del Real Madrid con una exigencia clave

El Real Madrid sigue atento al mercado de fichajes, pero Jorge Mendes ha puesto condiciones por Vitinha que pueden cambiarlo todo.

El Real Madrid sigue de cerca a Vitinha

El Real Madrid continúa planificando su futuro con la mirada puesta en reforzar el centro del campo. En ese contexto, uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas es el de Vitinha, actual jugador del Paris Saint-Germain y pieza importante en el esquema del equipo parisino.

El centrocampista portugués ha experimentado una notable evolución en las últimas temporadas. Bajo la dirección de técnicos exigentes y en competiciones como la Champions League, ha demostrado capacidad para liderar el juego, aportar equilibrio y asumir responsabilidades en momentos clave.

En el Santiago Bernabéu ven en él un perfil ideal para el futuro: joven, con experiencia internacional y con margen de crecimiento. Su encaje en LaLiga sería natural, especialmente en un equipo que busca mantener su identidad competitiva en Europa. Sin embargo, lo que parecía una operación interesante ha empezado a complicarse en los despachos.

La exigencia de Jorge Mendes que lo cambia todo

El principal obstáculo en la operación tiene nombre propio: Jorge Mendes. El agente portugués, uno de los más influyentes del fútbol mundial, ha dejado clara su postura respecto al futuro de su representado.

Mendes considera que Vitinha ya tiene estatus de estrella dentro del PSG y, por tanto, cualquier movimiento debe reflejar esa condición. Su exigencia es clara: un contrato acorde a ese nivel, tanto en salario como en protagonismo dentro del proyecto.

Este punto ha generado dudas en el Real Madrid. El club blanco, conocido por su política salarial estructurada y equilibrada, no suele romper su escala económica con facilidad. Aceptar las condiciones del agente implicaría un esfuerzo significativo. Además, desde el entorno del jugador se desliza que, en caso de no cumplirse estas expectativas, Vitinha estaría dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes europeos. Esto abre un nuevo escenario en el mercado, con más equipos atentos a su situación.

🚨💣| BREAKING: Jorge Mendes has demanded a contract for his client Vitinha which reflects his status as one of PSG’s star players.



Should he not be financially compensated, the Real Madrid target is prepared to entertain outside offers.



[@elnacionalcat] pic.twitter.com/jrM0u0wrVA — GOAL ZONE (@GoalZoneX) April 4, 2026

Una operación abierta y llena de incertidumbre

El fichaje de Vitinha por el Real Madrid, lejos de cerrarse, entra ahora en una fase de incertidumbre. El interés existe, el perfil encaja y el jugador tiene calidad suficiente para dar el salto. Pero las condiciones económicas y estratégicas marcan la diferencia.

En el PSG, por su parte, no hay urgencia por vender. El club considera a Vitinha una pieza clave en su proyecto a largo plazo, y su contrato actual le otorga estabilidad. Esto refuerza la posición negociadora tanto del club francés como del propio jugador.

El Real Madrid deberá decidir si está dispuesto a adaptarse a las exigencias planteadas o si opta por explorar otras alternativas en el mercado de fichajes. En un contexto donde cada operación se mide al detalle, este tipo de decisiones pueden marcar el rumbo del equipo.