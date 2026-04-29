José Mourinho pone una condición clave para volver al Real Madrid

El Real Madrid valora el regreso de Mourinho para su banquillo. El técnico portugués aceptaría, pero con una exigencia muy clara en el mercado de fichajes.

Mourinho, el favorito para liderar un nuevo ciclo

El Real Madrid se encuentra en un momento decisivo. Tras una temporada marcada por altibajos, el club busca un entrenador capaz de devolver la competitividad inmediata al equipo. En ese contexto, el nombre de José Mourinho ha ganado fuerza como principal candidato para iniciar un nuevo proyecto.

El técnico portugués no es un desconocido en el Santiago Bernabéu. Su anterior etapa dejó títulos, carácter y una identidad competitiva que muchos en el club consideran necesaria en este momento. Su experiencia en la élite, su personalidad fuerte y su capacidad para gestionar vestuarios llenos de estrellas lo convierten en una opción sólida.

Además, Mourinho representa una apuesta segura a corto plazo. Su estilo pragmático, basado en el orden táctico y la eficacia, encaja con la necesidad del equipo de recuperar solidez. Desde la directiva, encabezada por Florentino Pérez, se valora especialmente su capacidad para competir en grandes escenarios como la Champions League.

🚨 José Mourinho remains keen on Real Madrid return as reported two weeks ago.



Florentino Pérez will decide personally; JM, among 4 candidates for the job.



Benfica want José to stay; there’s €6m gross break clause only valid until final days of May.



🎥 https://t.co/PNtxPwgigp pic.twitter.com/JdMZoZb7Hu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

Una operación viable… pero con condiciones

Uno de los aspectos que favorecen el posible regreso de Mourinho es el económico. El entrenador tiene una cláusula de salida accesible en su actual contrato, lo que permitiría al Real Madrid incorporarlo sin realizar un desembolso excesivo. En un mercado donde los costes de entrenadores de élite pueden dispararse, este factor juega a su favor.

Sin embargo, el portugués no llegaría sin imponer su hoja de ruta. Mourinho quiere garantías deportivas y ha trasladado una condición clara: reforzar el centro del campo con un perfil muy específico. Para él, no se trata solo de fichar, sino de construir un equipo equilibrado y competitivo desde la base.

El club es consciente de que aceptar a Mourinho implica darle cierto margen de decisión en la planificación deportiva. Y ahí es donde aparece el nombre clave de esta historia.

Vitinha , el fichaje que lo puede cambiar todo

La gran exigencia de Mourinho tiene nombre propio: Vitinha. El centrocampista del Paris Saint-Germain es la pieza que el técnico considera fundamental para su proyecto en el Real Madrid. Para Mourinho, su llegada supondría un salto de calidad en la medular blanca.

🚨💣| BREAKING: Jorge Mendes has demanded a contract for his client Vitinha which reflects his status as one of PSG’s star players.



Should he not be financially compensated, the Real Madrid target is prepared to entertain outside offers.



[@elnacionalcat] pic.twitter.com/jrM0u0wrVA — GOAL ZONE (@GoalZoneX) April 4, 2026

Vitinha destaca por su capacidad para organizar el juego, su inteligencia táctica y su habilidad para conectar defensa y ataque. Es un perfil que encaja perfectamente en la idea del técnico portugués, que busca mayor control en partidos exigentes. Además, su conocimiento del fútbol europeo y su madurez competitiva refuerzan su candidatura.

No obstante, la operación no será sencilla. El Paris Saint-Germain considera al jugador una pieza clave y no tiene intención de facilitar su salida. Su precio, que ronda cifras muy elevadas, representa un obstáculo importante para cualquier negociación. Aun así, el Real Madrid estudia fórmulas para intentar acercarse a la operación si finalmente apuesta por Mourinho.

El futuro del banquillo blanco y el posible fichaje de Vitinha están directamente conectados. Si Mourinho aterriza en el Bernabéu, el centrocampista portugués será una prioridad absoluta. El desenlace dependerá tanto de decisiones deportivas como de la viabilidad económica.