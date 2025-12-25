Joselu rompe el silencio y deja en evidencia al vestuario del Real Madrid

Las palabras de Joselu no han pasado desapercibidas en el entorno del Real Madrid. El delantero, ahora en las filas del Al-Gharafa, ha puesto voz a una sensación que muchos intuían pero pocos se atrevían a verbalizar: el actual vestuario blanco tiene talento de sobra, pero podría estar perdiendo algo mucho más difícil de fichar. El sentimiento.

Mucho talento, pero una conexión que no siempre aparece

Joselu fue una pieza clave del último Real Madrid campeón de Europa. No era titular indiscutible, pero sí un futbolista decisivo. Entendía su rol, aparecía cuando el equipo lo necesitaba y representaba a la perfección ese espíritu competitivo que históricamente ha definido al club. Desde esa experiencia, observa ahora al equipo que dirige Xabi Alonso con admiración… y con cierta preocupación.

El delantero no cuestiona el nivel de la plantilla actual. Al contrario. Reconoce que nombres como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo, Jude Bellingham o Federico Valverde conforman una de las plantillas más potentes del mundo. “Es imposible que les gane nadie”, admite. Pero el fútbol no siempre se gana solo con nombres.

Para Joselu, en los momentos de máxima exigencia falta ese punto extra que aparece cuando el partido se pone cuesta arriba. Esa conexión emocional con el escudo que empuja cuando el físico o el juego no alcanzan.

El madridismo como arma competitiva

El exdelantero recuerda con orgullo el vestuario que conquistó la Decimoquinta. Un grupo en el que convivían líderes silenciosos como Luka Modrić, Toni Kroos, Nacho, Lucas Vázquez o Dani Carvajal. Futbolistas que, más allá de su calidad, entendían lo que significaba vestir de blanco.

Joselu no acusa, reflexiona. Se pregunta si ese sentimiento se ha diluido con la llegada de grandes estrellas y si el vestuario ha perdido parte de esa identidad que convertía al Madrid en un equipo casi indestructible en las grandes noches. Para él, competir con madridismo es una ventaja real, no un concepto romántico. Sus palabras no buscan polémica, pero sí invitan a pensar. El Real Madrid sigue siendo temible. Pero, como recuerda Joselu, cuando falta algo en el juego, el sentimiento puede marcar la diferencia y eso no se entrena, se siente.