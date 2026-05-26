Jude Bellingham pide un fichaje galáctico a Florentino Pérez para que el Real Madrid vuelva a ganarlo todo

El Real Madrid ya empieza a pensar en los próximos grandes movimientos de su proyecto deportivo. Aunque la plantilla sigue siendo una de las más potentes de Europa, dentro del club saben que el objetivo siempre es seguir creciendo y mantenerse un paso por delante del resto. Y en medio de todas esas conversaciones aparece el nombre de Jude Bellingham. El centrocampista inglés se ha convertido rápidamente en una de las grandes referencias del vestuario y también en una pieza fundamental para el futuro del equipo. Por eso, cada vez que habla de fútbol o de posibles fichajes, en el club escuchan con muchísima atención.

Bellingham tiene claro cuál sería el fichaje perfecto

El futbolista inglés sueña con volver a compartir equipo con Erling Haaland. La relación entre ambos viene desde hace años. Coincidieron en el Borussia Dortmund y desde entonces mantienen una amistad muy cercana fuera del campo. Pero además de la conexión personal, Bellingham cree que Haaland sería el delantero ideal para el nuevo proyecto del Real Madrid. Especialmente pensando en dominar Europa durante muchos años.

Dentro del vestuario existe la sensación de que el equipo todavía puede crecer muchísimo más y el inglés considera que incorporar a un delantero como Haaland cambiaría completamente el nivel ofensivo del Madrid. Hablamos de uno de los atacantes más dominantes del fútbol mundial, un futbolista capaz de decidir partidos prácticamente por sí solo. Además encajaría perfectamente con la velocidad y el talento ofensivo que ya tiene el equipo blanco.

Florentino lleva años siguiendo muy de cerca a Haaland

La realidad es que el nombre del delantero noruego nunca ha desaparecido de la agenda del Madrid. Florentino Pérez lleva muchísimo tiempo siguiendo su evolución y dentro del club siempre lo han considerado un fichaje estratégico, pero la operación es extremadamente complicada. El Manchester City no tiene ninguna intención de perder a su gran estrella y además el contrato de Haaland convierte cualquier intento en una operación gigantesca a nivel económico.

🚨 OJO A ESTO



Haaland le habría comunicado a su entorno su deseo de fichar este verano por el Real Madrid.



El noruego no quiere continuar tras la marcha de Guardiola y estaría dispuesto a bajarse el sueldo con tal de cumplir su sueño de jugar en el Santiago Bernabéu. La llegada… pic.twitter.com/XDXRLwvx3w — (fan) Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) May 21, 2026

En Inglaterra ya hablan de cifras cercanas a los 200 millones de euros. Una cantidad absolutamente enorme incluso para un club como el Real Madrid. Aun así, dentro del entorno blanco saben que existen factores que podrían jugar a favor en el futuro, uno de ellos precisamente es Jude Bellingham.

El Madrid sueña con una delantera histórica

Dentro del club son conscientes de que juntar a Haaland con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Bellingham cambiaría completamente el panorama del fútbol europeo. Sería una delantera preparada para marcar una época y además enviaría un mensaje muy potente al resto de Europa.

El Madrid quiere seguir siendo el gran referente competitivo del continente durante la próxima década. Bellingham lo tiene muy claro, quiere rodearse de futbolistas que eleven todavía más el nivel del equipo y que permitan pelear absolutamente por todos los títulos cada temporada.

Por ahora todo sigue siendo un escenario complicado y lejano, no hay negociaciones abiertas ni movimientos definitivos, pero el deseo ya existe.