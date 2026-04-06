Kylian Mbappé, desolado: las críticas no paran y el Madrid empieza a preocuparse

Kylian Mbappé vuelve al foco tras su regreso con el Real Madrid. Su rendimiento en LaLiga genera debate y preocupación.

Un regreso bajo presión tras la derrota

El regreso de Kylian Mbappé al once titular del Real Madrid no ha sido el esperado. Tras superar una lesión de rodilla, el delantero francés volvía con la expectativa de marcar diferencias, pero el partido frente al RCD Mallorca dejó más dudas que certezas.

El conjunto blanco cayó derrotado, aumentando la distancia respecto al liderato de LaLiga, actualmente en manos del FC Barcelona. En ese contexto, todas las miradas se dirigieron hacia Mbappé, quien no logró ver puerta pese a intentarlo en varias ocasiones.

Más allá de los números, el debate se ha centrado en su rendimiento global. Algunos sectores de la prensa han cuestionado su implicación defensiva y su adaptación al sistema del equipo. Críticas que, aunque habituales en el fútbol de élite, han adquirido mayor intensidad en este momento de la temporada. La exigencia en el Real Madrid es máxima. Cada partido, cada detalle, se analiza al milímetro. Y Mbappé, por su estatus y expectativas, está en el centro de ese análisis constante.

❌ "MBAPPÉ NO ha ENTENDIDO lo que es el REAL MADRID".



📹 "Arbeloa, ponle el vídeo de Luis Enrique cuando estaba en el PSG".@jpedrerol pone los puntos sobre las íes en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/i54aNcZnxc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 5, 2026

Críticas externas… y respaldo interno

El ruido mediático contrasta con la realidad dentro del vestuario. Lejos de las críticas, los compañeros de Mbappé han cerrado filas en torno al delantero. En el equipo consideran que su calidad es incuestionable y que su aportación será clave en lo que resta de temporada.

El vestuario del Real Madrid rechaza de forma contundente las insinuaciones que apuntan a un posible problema de convivencia o de adaptación. Al contrario, ven en Mbappé a un jugador comprometido, que trabaja para recuperar su mejor nivel tras la lesión. Además, hay un factor que el entorno tiene en cuenta: el contexto físico. Volver tras una lesión no es sencillo, y menos en un equipo que compite al máximo nivel en competiciones como LaLiga y la Champions League. El ritmo, la confianza y las sensaciones tardan en recuperarse.

Aun así, la presión externa no desaparece. Las redes sociales y los medios amplifican cada actuación, y en el caso de Mbappé, cualquier detalle se convierte en noticia.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: The Real Madrid dressing room is fully behind Kylian Mbappé.



The squad is aware of the online criticism he has faced, including claims that he disrupts the dressing room atmosphere.



However, they strongly reject those narratives and firmly believe he… pic.twitter.com/INbdt25TAG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 6, 2026

Un momento clave para cambiar el rumbo

El Real Madrid entra ahora en una fase decisiva de la temporada. Con LaLiga cuesta arriba, la Champions League se presenta como el gran objetivo. Y en ese escenario, la figura de Mbappé será fundamental.

El club confía en que el delantero francés recupere su mejor versión en las próximas semanas. Su capacidad para decidir partidos, su velocidad y su instinto goleador son cualidades que pueden marcar la diferencia en eliminatorias de alto nivel.

Para Mbappé, este momento representa también una oportunidad. Transformar las críticas en motivación, demostrar su importancia en el equipo y consolidarse como líder en los momentos clave. El talento está fuera de toda duda. Ahora, el reto es encontrar continuidad y rendimiento.