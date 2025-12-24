La cesión de Endrick paraliza la salida de otro jugador del Real Madrid en el mercado de invierno

El Real Madrid ha hecho oficial la cesión de Endrick al Olympique de Lyon hasta final de temporada, por lo que el brasileño acabará el curso lejos del Santiago Bernabéu, donde no ha podido triunfar con dos entrenadores diferentes en el banquillo, e intentará tener los minutos que no ha tenido en el conjunto blanco. Además, su salida también ha paralizado la marcha de otro jugador.

Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes que realizó el Madrid el pasado verano y que se catalogó como uno de los más ilusionantes de los últimos años, ya que aterrizaba en el conjunto blanco un futbolista muy prometedor, procedente de River Plate, de Argentina. Aunque el delantero empezó bien, siendo protagonista con Xabi Alonso, la situación ha cambiado completamente.

La cesión de Endrick ha provocado que Mastantuono se quede en el Madrid este invierno

El argentino ha pasado de tener un rol de titular indiscutible bajo las órdenes del tolosarra a quedar relegado en el ostracismo del banquillo, lo que ha provocado que dentro del club e incluso el jugador se haya planteado la posibilidad de una salida en el mercado de invierno para que pueda tener minutos en otro equipo. De hecho, fue Mastantuono quien lo propuso al ver lo que le ha acabado ocurriendo.

Al extremo no le ha gustado nada el declive de oportunidades que ha tenido en las últimas semanas, quedándose sin jugar en los partidos más recientes, cuando a principios de la temporada no se perdía ni un solo encuentro. Los representantes del futbolista pusieron esta opción encima de la mesa para que el argentino pudiera seguir creciendo y madurando con más minutos en el campo.

El argentino no está nada contento con las pocas oportunidades que le está dando Xabi Alonso

Sin embargo, la salida definitiva de Endrick al Lyon, algo que ya estaba apalabrado desde hace semanas, lo ha paralizado todo. El Madrid le ha cerrado la puerta a Mastantuono y el argentino se tendrá que quedar en el Santiago Bernabéu, aunque ahora mismo el jugador no esté nada contento con las oportunidades que no le está dando Alonso en las últimas semanas.