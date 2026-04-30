Llegó para ser intocable, pero el Real Madrid escuchará ofertas por él

El Real Madrid prepara cambios en su plantilla y no descarta movimientos importantes. Álvaro Carreras podría ser una de las salidas del próximo mercado.

Cambios en el horizonte del Real Madrid

El Real Madrid se prepara para un verano agitado. Tras una temporada exigente, el club blanco ya trabaja en la planificación de la próxima campaña, con la mirada puesta en reforzar ciertas posiciones y ajustar la plantilla. En este contexto, no solo habrá fichajes, sino también salidas que podrían sorprender a más de uno.

La exigencia en el Real Madrid es máxima. Cada temporada obliga a rendir al más alto nivel, especialmente en competiciones como la LaLiga y la Champions League. Por ello, la dirección deportiva analiza con detalle el rendimiento individual de cada jugador, buscando el equilibrio entre competitividad y sostenibilidad económica.

Entre los nombres que han entrado en ese análisis aparece el de Álvaro Carreras. Un futbolista que llegó con grandes expectativas, pero cuyo futuro ahora genera dudas dentro del club.

De apuesta de futuro a situación incierta

Cuando Álvaro Carreras aterrizó en el Santiago Bernabéu, lo hizo con la etiqueta de refuerzo estratégico para el lateral izquierdo. Joven, con proyección y margen de crecimiento, el club apostó fuerte por él con la idea de consolidarlo como una pieza clave a medio plazo.

Sin embargo, la realidad ha sido más compleja. Su adaptación al Real Madrid no ha sido sencilla, y su rendimiento ha mostrado altibajos a lo largo de la temporada. Aunque ha dejado destellos de calidad en algunos partidos, en los encuentros de mayor exigencia ha evidenciado dificultades, especialmente en tareas defensivas y en la toma de decisiones.

En un equipo donde cada error se magnifica, estas irregularidades han pesado en su valoración. El cuerpo técnico espera más consistencia de un jugador que debía competir al máximo nivel desde el primer momento. La sensación general es que aún no ha logrado asentarse completamente.

🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 : Arsenal are actively PUSHING to sign Álvaro Carreras from Real Madrid this summer.



Mikel Arteta is reportedly a strong admirer of the defender, particularly valuing his physical presence and defensive qualities.



[@fichajesnet] https://t.co/5cAzK4uM3j pic.twitter.com/RdPHp1Gwhd — MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) April 21, 2026

El club escuchará ofertas para equilibrar el proyecto

La inversión realizada por el Real Madrid en Carreras fue importante, lo que añade un componente económico clave a la decisión. El club no quiere precipitarse, pero tampoco descarta una venta si llega una oferta que permita recuperar gran parte de lo invertido.

En este sentido, varios equipos han mostrado interés en el jugador. A pesar de sus dificultades en el Madrid, su perfil sigue siendo atractivo en el mercado. Juventud, potencial y experiencia en un club de élite son argumentos que mantienen su valor.

Desde el entorno del club, la postura es clara: no es una salida obligatoria, pero sí una opción abierta. Todo dependerá de las propuestas que lleguen y de la evolución del jugador en el tramo final de la temporada. El objetivo es tomar una decisión que beneficie tanto al proyecto deportivo como a la estabilidad económica.

El verano será decisivo. Para Carreras, puede suponer un punto de inflexión en su carrera. Para el Real Madrid, una oportunidad de reajustar su plantilla en busca de la excelencia.