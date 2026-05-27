Luis Enrique quiere llevarse a un descarte del Real Madrid: Mourinho tiene la palabra

En el PSG están muy atentos a todo lo que empieza a moverse alrededor del nuevo proyecto del Real Madrid. La posible llegada de José Mourinho puede provocar cambios importantes dentro de la plantilla blanca y en París creen que ahí puede aparecer alguna gran oportunidad de mercado. Especialmente con futbolistas que hasta hace poco eran indiscutibles pero que ahora generan ciertas dudas por diferentes motivos y uno de los nombres que más interesa a Luis Enrique es el de Éder Militão.

Mourinho quiere hacer cambios importantes en defensa

La defensa del Real Madrid puede vivir una auténtica revolución este verano. Dentro del club existe preocupación por el rendimiento irregular que dejó el equipo atrás durante varios tramos de la temporada y Mourinho considera que hace falta una defensa mucho más sólida y fiable para volver a dominar Europa. Por eso ya habría pedido reforzar la posición de central con otro futbolista de máximo nivel.

Ahí aparece directamente la situación de Militão. Porque aunque el brasileño siempre fue uno de los jugadores más importantes para entrenadores como Carlo Ancelotti o Xabi Alonso, las lesiones han cambiado muchísimo su situación. Durante los últimos años pasó más tiempo recuperándose que jugando con continuidad y eso dentro del Madrid empieza a generar bastantes dudas pensando en el futuro. Especialmente porque hablamos de lesiones muy graves.

El PSG cree que puede aprovechar la situación

En París saben perfectamente que sigue siendo uno de los centrales con más talento del mercado y Luis Enrique cree que todavía puede recuperar su mejor versión si vuelve a sentirse importante. Además, el PSG también necesita reforzar su defensa porque Marquinhos podría estar viviendo sus últimos meses en el club francés. Por eso el nombre de Militão gusta muchísimo dentro de la dirección deportiva parisina.

🚨 José Mourinho is reportedly pushing Real Madrid to consider selling Éder Militão amid ongoing injury concerns.



PSG are interested in the Brazilian defender, but their €35M opening bid is still well below Madrid’s €60M valuation. [El Nacional] pic.twitter.com/6vgh4TWVYv — Fulltime (@thefulltimezone) May 27, 2026

El brasileño encaja perfectamente en el perfil de central rápido, fuerte y dominante que busca Luis Enrique para su proyecto y según varias informaciones, el PSG ya habría dado los primeros pasos para intentar acercarse a la operación. Incluso se habla de una primera propuesta presentada al entorno del jugador. Aunque dentro del Madrid no parece suficiente ni mucho menos, el club blanco no quiere regalar a un futbolista que todavía consideran muy valioso.

El Madrid solo aceptará una gran oferta

Ahora mismo la situación depende muchísimo de Mourinho, porque será el técnico portugués quien termine decidiendo hasta qué punto cuenta o no con Militão dentro del nuevo proyecto. Si considera que las lesiones afectan demasiado a su rendimiento, el club podría abrir definitivamente la puerta a una venta importante, pero el Madrid tampoco tiene ninguna necesidad urgente de vender. Por eso las exigencias económicas son bastante altas.

La primera propuesta cercana a los 35 millones de euros fue rechazada rápidamente. Dentro del club consideran que un central del nivel de Militão no puede salir por una cifra tan baja. Especialmente teniendo en cuenta que todavía tiene mercado entre varios grandes equipos europeos. Por eso en el Bernabéu ya habrían dejado claro que cualquier negociación seria debería arrancar cerca de los 60 millones.

Mientras tanto, el PSG sigue esperando movimientos. Luis Enrique cree que Militão puede ser un fichaje muy importante para fortalecer la defensa parisina y en Francia sienten que este verano puede ser el momento ideal para intentar convencer tanto al jugador como al Real Madrid. Pero todo dependerá finalmente de una persona: José Mourinho.